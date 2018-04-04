4,4 milyon yaşındaki ‘Ardi’ nin pelvisi, ağaçlara tırmanıp, insan gibi dik yürüyebildiği ortaya koydu

Yeni bir fosil analizine göre, insanlığın ağaca tırmanan atası 'Ardi' de tıpkı bizim gibi dik yürüyebiliyordu. 4.4 milyon yıllık iskeletin pelvisi, Ardi'nin türlerinin ağaca tırmanma motivasyonunu kaybetmeden, insan benzeri bir dik yürüyüşe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan araştırma, atalarımızın, evrim tarihinde bilinenin aksine erken insansıların dik yürümek için ağaca tırmanma yeteneklerini feda etmek zorunda kalmadıklarını gösteriyor.

Ardi – dünyanın en eksiksiz erken insansı(hominid) iskeleti – primat türlerinden Ardipithecus ramidus’un bir kadın üyesiydi.



Dailymail’de yer alan habere göre bazı araştırmacıların insan soyağacının en eski üyesi olduğunu iddia ettiği sıradış iskeleti, 1994 yılında Etiyopya’da keşfedildiğinde bilim insanlarını şaşırtmıştı.

Kısa boylu, kıllı ve uzun kolları olan Ardi, 4.4 milyon yıl önce Afrika ormanlarını dolaşıyordu, ancak bilim insanları, kendisinin insanlarla maymunlarla olduğundan daha yakın olup olmadığından emin değildi.

Ardi’nin iskeletindeki alt pelvisi insanlardan daha uzun ve bu da Ardi’nin daha çok ağaç tırmanışı yaptığını gösterirken,diğer yandan bükük kalça ve dizleriyle yavaşça yürüyebildiğini de düşündürmektedir.



New York City Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Ardi’nin Doğu Afrika’ya nasıl geçtiğini daha iyi anlamak için iskeletin kalçalarını analiz ettiler ve Ardi’nin uzamış pelvisinin dik durma yeteneğini engellemeyeceğini ileri sürüyorlar. Diğer erken insan ataları ve yaşayan maymunlardan farklı olarak, üst pelvis alt pelvisin arkasına yaslanarak, bir insan gibi bacakları ile yürümesini sağlıyor.

Araştırmacı Dr Herman Pontzer, Science News’ a verdiği demeçte, ‘Ardi, yürürken tamamen uzanabilen, yürüyüş yapmak için güçlü kalçalara sahip ve tırmanmak için esneyebilecek şekilde, günümüzdeki maymunlarda ya da insanlarda göremeyeceğimiz, dik duruşu sağlayacak doğru bir çözüm geliştirdi.’



Araştırmacılar, Ardi’nin sıradışı kalça yapısının, kendisinden sonra gelen iki insansıda gözükmediğini örneği 3.2 milyon yıllık, bilim tarihinde ünlü bir iskelet olan Lucy adı verilen bir Australopithecus afarensis’te de bulunmadığını ortaya koydu

Ekip, araştırmada, ayakları ve kalçaların dik durduklarında açısını ölçmek için hayvanat bahçesinde şempanzelerin, bonoboların, gorillerin, gibonların ve diğer primatların hareketlerini filme aldı.



Daha sonra, maksimum genişleme sırasında kemikleri üzerindeki stresi hesapladılar ve modern maymunların uylukları, tendonları ve dizleri üzerinde kuvvet uyguladıklarını ve aynı zamanda ağaçlara hızla tırmanmalarına yardımcı olduklarını keşfettiler.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL