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Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Japonya, 2020 yılında üretmeyi planladığı uçan araba projesinin çalışmalarına başladı.

android-time 17:34 25 Ağustos 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya, 2020 yılında üretmeyi planladığı uçan araba projesinin çalışmalarına başladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Japonya’nın uçan araba projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

2020 PİYASAYA SÜRÜLECEK

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi. Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. AA

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Son güncelleme: android-time 19:4925.08.2018
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