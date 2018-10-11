Da-mat çok yararlı programları açıklamaya devam ediyor:

AP; aksiyon programı…

YEP; yeni ekonomi planı…

EMP; enflasyonla mücadele planı…

ETMP; enflasyonla topyekun mücadele programı…

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Hepsi birbirinden etkili, insan duyunca “İşte burası çok önemli” diyor…

Bizim de her zaman geçerli olan bir planımız vardır:

YRDV, aşağıda açıklayacağım…

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Bu son açıklanan ETMP (enflasyonla topyekun mücadele planı) alış-veriş merkezlerinin senede iki kez yaptıkları sezon indiriminin Maliye Bakanı tarafından açıklananıdır…

Özetlersek; iktidarın ricasıyla, AOÇ sütü, ÇAYKUR çayı gibi iktidarın denetimindeki 450 kadar kalemde yüzde 10 indirim yapılacakmış…

Yaşamda 13 milyon ürün var…

Zam yapanlar araştırılacakmış falan…

Bunlar polisiye önlemlerdir, serbest piyasa ekonomisinde sökmez, sonu karaborsa ve kuyruktur…

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Dam-mat “İki aya kadar düzelir” diyor, ha bakın burası da çok önemli:

Çünkü TÜİK'in enflasyonu hesaplayan biriminin başkanı görevden alındı, yerine maden işletmelerinden bir adamları atandı…

Maden işi ile enflasyon hesaplamak çok yakın birbirine çünkü… İkisinde de kimsenin bulamadığını bulacaksın…

Ve göreceksiniz yılbaşı enflasyon rakamları bir de bakmışız düşmüş, dar gelirliler pahalılıkla boğuşurken…

İşte bizim programımız da şu:

YRDV; Yersen Rafta Dolma Var…

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Ekonomide gerçek örtülemez…

Türkiye'yi batırdılar…

16 senedir ulusal varlıkları sata sata… Parayı yandaş müteahhitlerle betona, demire göme göme… Suriye'de ordu kurmaktan, yandaşlara gazete-televizyon almaya, uçaklara, saraylara kadar, savura savura… Bir tek fabrika açmadan olanları talan ede ede…

Battı Türkiye da-mat…

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Peki; cumhuriyetin parlamenter sistemini yıkarken onun ekonomisinin de yıkılacağını düşünmediniz mi?..

Başınıza yıkılan şey budur…