Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Üç tane zımba gibi lider ortaya çıktı…

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Muharrem ince:

CHP'nin sinmiş ve bastırılmış gücünü gösterdi bize… Partisinin yüzde 25'lerden fazla oy alabileceğini kanıtladı… Bir lise öğretmeninin neler yapabileceğini gördü millet… Muhalif insanların, yıllardır hissettikleri yalnızlığı yıktı…

Ana muhalefetin lideridir artık…

Kazansın, ya da kaybetsin…

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Meral Akşener:

Yürekli, yırtıcı, biraz deli… İnatçı ve kavgacı… Daha ağzını açmadan yalan söyleyeceğini peşinen bildiklerimizin aksine, söylediği her söze güveniyor insanlar… Kapıya dayandı mı, jiletle kazısan gitmez…

Çoktandır yok olmuş, dağılmış merkez sağın lideridir artık…

Kazansın, ya da kaybetsin…

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Temel Karamollaoğlu:

Dindar ama yobaz değil… Tutucu ama hoş görülü… Muhafazakar-dindar bir siyasetçiyi sevebileceğimiz anladık… Bundan böyle kire-pasa bulaşmamış dindarların lideri olarak siyaset sahnesinde olacak…

Kazansın, ya da kaybetsin…

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Ve Recep Tayyip Erdoğan:

Bingöl'de “Diyarbakırlı kardeşlerim” diye başladığında… Prompteri bozulduğunda… Zonguldak'ın adını “Zongurt” yaptığında… Evlere refahın buzdolabı ile girdiğini açıkladığında… Doğmadan 75 kişilik sınıflarda okuduğunda… 70'lerde, 80'lerde yapılmış havaalanı ve üniversiteleri kendisinin yaptığını zannettiğinde… “Dolarları bozdurun düşecek” dediği an dolar 4.5'a fırladığında… Asrın süper projesi olarak kek yenilen kıraathaneler açacağını müjdelediğinde… Sonunda kürsüde “Bak Erdoğan” diye kendi kendine kızdığında…

Ve Times Gazetesi “Erdoğan markası çöktü” başlığını attığında…

Kazansa da…

Kaybetti…

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Demokrasi sadece sandık değil, bir süreçtir… Tarihin mezarlığı, kazandığını zannettiği anda kaybetmiş, bitmiş, tükenmiş siyasetçilerle doludur…

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Bir kenara yazın:

Cumhuriyeti geri alma sürecidir bu…

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…