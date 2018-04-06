Hoca efendi yatağımıza geldiysen…

“Eşinizle cima yaparken gözlerinizi kapatıp Allah dostlarını, alimleri düşünürsen, doğacak çocuk o zata benzer…”

Eşek değiliz ya, eşinle yatarken beni düşün diyor resmen…

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Demek ki gözlerinizi kapatıyorsunuz, kara sakallı, sarıklı hoca efendi geliyor gözünüzün önüne…

Çocuk bir çıkıyor, mesela aynen Cübbeli Ahmet hoca…

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Dün Oda TV'de yer alan habere göre, bir cemaatin yayınladığı “Her anneye lazım” adında bir kitapta var bu…

Yok eğer araba falan düşünürseniz, bakmışsınız mini cooper suratlı çıktı…

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Gözleriniz kapalı sevişirken kaptırıp kocanıza “Oh şeyhim Mahmut hazretleri” falan derseniz…

Allah muhafaza…

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Bu görüşü ilk kez ortaya atan bir dekandı…

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde resmen dekan…

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Hz. Nuh'un herkesi gemiye doldurduktan sonra binmek istemeyen oğlunu cep telefonundan arayarak “Bin oğlum” dediğini öne süren; İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi…

Challenger uzay aracını, cıvatalarını gevşeterek düşürdüğünü açıklayan Hoca Efendi'nin müritlerinin yarısı akademisyen…

Balkondan “Allah için” kılıç salladığını söyleyen; vali…

Dar etek giyen kızlar kaç erkeği tahrik etmişse, o kadar kişi ile zina yaptığını saçmalayan milli eğitim müdürü…

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Yani sadece cahil insanlar değil…

Siyasi iktidarın yol verdiği azgınlaşan yobazlıktır…

Bu adamlar 90 yıldır saklandıkları karanlık kuytularından çıkıp, artık bakanlıklarda, üniversitelerde, kamu yönetiminde, devlet kademelerinde, her yerdeler… Çünkü siyasi iktidarın beslendiği karanlıktır bu…

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Gözlerinizi kapatın “cimanıza” ortaklar…

Onun için boğazımız kurudu:

Açın gözlerinizi…