Kadınlar her alanda çok başarılılar. Ancak bu başarılarını ortaya çıkarmak için kendilerine çok büyük iş düşüyor. ‘Big Chefs' restoran zincirinin sahibi Gamze Cizreli de üzerine büyük iş düşen cesur yüreklerden biri… Cizreli, ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara' projesiyle, Anadolu'yu gezip doğal ürünler üreten kadınlarla işbirliği yapıp onlara bambaşka kapılar açmayı amaçlıyor…

TEK YOL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

‘Toprağın Kadınlarından Sofralara' çalışması kapsamındaki on üç üreten kadın tüm Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte. Geleceğe yönelik hedefleri arasında elli kadına ulaşmak var. Kimisi yetiştirdiği ürünleri dünya markası yapmayı amaçlıyor, kimisi evlatlarına güzel bir gelecek bırakmanın derdinde. Ortak amaçları ise ürettiklerinin gelecek nesillere de aynı kalitede ulaşabilmesi. Bunun tek yolu ise sürdürülebilirlik…

MARKALAŞAN TARIM ÜRÜNLERİ

Bursa’da enginar üreticisi olan Eda Çelebi balkabağı ve kültür mantarı da yetiştiriyor. Gülsüm Akın ve kızı Hasibe ise Kaz Dağları'nda keçi peyniri üretiyor. Suzan Mantar ve Sezin Çetin Biga'da tarhana üretiyor. ODTÜ'den mezun olan Aslı Aksoy, Muğla'nın Yeşilçam Köyü'nde kuşkonmaz üretmeye başlıyor ve ülkemizde tarım ürünlerinin markalaşma hayalini kuruyor. Filiz Aynacı, Düzce'nin Soğuksu Köyü'nde fındık üretimi yapıyor. Rabia Yılmaz, Manisa Saruhanlı'da kiraz biberi yetiştiriyor. Bu ürünü bizzat tattım ve çok beğendim. Nilüfer Kart ve İklime Yaşar ise Ankara Polatlı'da portakallı havuç reçeli, pancar pekmezi ve sebzeli erişte üretiyor.

15 YILDA BÜYÜYEN FISTIK AĞAÇLARI

Proje katılımcılarından fıstık üreticisi olan Gülter Açıkgöz, Gaziantep'in Ticar Köyü'nden. Çocukları için harcadığı emeği, çocuğu gibi sevdiği ve bir tanesi 15 yılda büyüyen fıstık ağaçlarına da veriyor. Medine Alkoç, Amasya'nın Yolüstü Köyü'nden. Erişte üretimi sayesinde özgüven kazanan Alkoç, yaşadığı bölgedeki işsizlik oranını düşürmeyi hedefliyor. Hülya Altınöz, Antakya'da kırma yeşil zeytin üretiyor. O da kadınların gücünün altını çizmek için, “Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz” diyor.

EN BÜYÜK TEMENNİ

Toprakla ilgilenmek çok zor çünkü tabiatın kendi kuralları vardır. Sel, kuraklık, yağmur gibi doğal nedenler ürünü kaybetmenize neden olur. Ama unutmayın, tabiat anadır ve toprağın dilini en iyi kadınlar bilir. En büyük temennimiz ise kadın üreticilerin çok daha artması ve seslerini duyurmaları.