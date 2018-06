Hangi karanlık?

Seçim sonuçlarıyla ilgili herkes bir şeyler söylüyor.

‘Çorbada benim da tuzum olsun' diye düşündüklerimi anlatayım dedim.

Seçim öncesinde olası oy hırsızlıklarıyla ilgili Kılıçdaroğlu, İnce ve Akşener çok sert açıklamalarda bulundu ancak seçim gecesi her üçü ortadan kayboldu.

On binlerce insan sandıkları canı pahasına korurken AA saat 21.00'de sonuçları açıkladı ve işi bitirdi.

CHP ve İYİ Parti'den çıt çıkmadı.

Birçok parti ve sivil toplum örgütünü bir araya getiren Adil Seçim Platformu sorumlusu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel üç gün ortadan kaybolduktan sonra önceki gün yaptığı açıklamada ‘sistemimiz çalışmadı' dedi.

Tam anlamıyla bir rezalet.

Başkaları da var.

@OyveOtesi, @sadikagucu ve @tgmcelebi.

Hepsi çuvalladı.

Her şey çok karanlık ve insanlar bir çok hikaye anlatıyor.

Ama kimin umurunda!

Böyle giderse önümüzdeki seçimlerde çalışacak hiç kimseyi bulamayacak CHP.

Konu artık Kılıçdaroğlu-İnce çekişmesi değil.

CHP'lilerin yerinde ben olsam var olan tüm alışkanlık, saplantı ve anlamsız çekişmelerden hemen kurtulur sonra da günlerce sürecek bir tartışma alanı yaratırım.

Herkese açık.

Başka türlüsü olmaz.

ASLA.

Yoksa Mart 2019'da hiç kimse sandığa gitmez.

Genel kanı ‘Sandıklara ve oylarımıza sahip çıktık ama referandumda olduğu gibi AKP ve bu kez MHP oylarımızı yine çaldı. Yöneticilerimiz hep uyuyor'.

Sokaktaki hava bu.

Varsa oy hırsızlığı bu konuda İnce çok daha suçlu.

Ne kendisi ne de ‘50 bin avukat' o gece YSK önünde yoktu.

Birçok karanlık nokta var.

Hiçbir açıklama tatmin edici değil.

Gelelim sonuçlara:

Kasım 2015'te AKP %49.5, CHP % 25.3, MHP % 11.9 ve HDP % 10.7 oy aldı.

Pazar seçimlerinde AKP %42, CHP 22.6, MHP %11, HDP % 11,7 ve İYİ Parti %10 oy aldı.

%7,5 oy kaybeden AKP lideri Erdoğan %52.5 ile Başkan seçildi.

Hiç kimse AKP'yi konuşmazken CHP'liler birbirine girdi.

Meğer CHP'den 8 puan daha fazla oy alan İnce ‘zafer kazanmış'!

Normal çünkü CHP'liler İnce için çalıştı.

Normal çünkü İnce'yi Kemal Bey aday gösterdi ve sahiplendi.

Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'nun bir projesiydi ve bu projenin yarattığı olumlu ortam ve hava olmasaydı Muharrem İnce o 8 puanı asla alamazdı.

Ayrıca herkes bilir ki CHP'den 3-4 puanlık seçmen kitlesi parlamento seçimlerinde

HDP ve İYİ Parti'ye oy verdi. Buna karşın HDP ve İYİ Parti seçmenleri başkanlık seçiminde İnce'ye oy verdi.

İYİ Parti parlamento seçimlerinde % 10 alırken lideri Akşener başkanlık seçiminde %7.4 aldı. Arada %2.5 oy İnce'ye gitti.

Benzer şekilde HDP % 11.7 alırken Demirtaş % 8.3 alıyor. Arada % 3.5 gibi bir fark var. Bunlar da İnce'ye oy vermiştir.

2.5+3.5= 6

Bunlara ilk kez oy kullanan ve ağırlıklı olarak İnce'ye oy veren %2-3 oranındaki gençleri eklersek eder 8-9.

‘İnce CHP oylarını %8 artırdı' söyleminin matematiksel açılımı böyledir.

Bu Millet İttifakı'nın yarattığı ‘karşılıklı hoşgörü ve dayanışma' ortamından sağlanmıştır.

Elbette CHP içindeki sorun beni ilgilendirmez.

Ama her kesimden insanlarla her gün her yerde ve düzeyde karşılaşıp ya da oturup sohbet eden bir gazeteci olarak gördüklerimi ve duyduklarımı bu köşede yansıtmak durumundayım.

CHP yönetimi içinde süregelen ve herkesi bıktıran tartışma, çekişme ve kavga toplumu çıldırtmak üzere. Bu tartışma topluma moral verecek şekilde bir an önce son bulmazsa CHP yerel seçimlerde sandığa götüreceği insan bulamaz.

CHP'de herkes suçlu.

Kılıçdaroğlu, İnce ve her ikisiyle çalışan ekipler ve dolayısıyla destekçileri.

Kimse kusura bakmasın ama kronikleşen hastalıklarından kurtulamayan bir CHP yakın gelecekte memlekete çökecek karanlığın suç ortağıdır.

O karanlığı belki yarın anlatırım.

Pazar gecesi çöken karanlığa hiç benzemez.