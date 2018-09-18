8 hediye 1 THY

Bizim geleneklerimizde apartmanda komşunun getirdiği aşurenin tabağı bile boş olarak geri verilmez. “Allah kabul etsin” der alırsınız. Bir güzel yer sonra evde ne varsa tabağı doldurur geri verirsiniz. Adettendir.

Öğrencilik yıllarım bu kâbusla geçti. Her kapı çalışında içim erirdi. Yine o teyze! Yahu ben mi istedim dolmayı, böreği, güllacı? Mümkünse almayayım o tabağı… İçine ne koyacağım diye inanın stres oluyordum. Tabak bana bakıyor, ben tabağa bakıyordum.

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Bir gün teyze yine getirdi, yedim afiyetle, yıkadım tabağı… Bir baktım dolapta aynı tabaktan beş tane daha… Etti altı… Desenleri de aynı… Belli ki teyzenin 12'li tabak setinin yarısı bende… Tabak seti bendeyse nasıl yemek yiyorlar ailece? Utandım haliyle…

Evde de bir halt yok ki, ne koyayım içine? Hemen anneyi aradım, akıl aldım. Sanki hayata geçirmek çok basitmiş gibi, dedi ki “yap bir kurabiye!”. Söylemesi iyi de kolay mı öyle?

Neyse ki evin karşısında tatlıcı vardı. Gönderdiği her tabağın içine koydum burma kadayıfı… Taşıması biraz zor oldu ama iade ettim tabakları… Yıllar boyunca zengin ettim tatlıcıyı… Acaba teyze tatlıcıyla ortak mıydı?

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Oysa biraz rahat olmak lazım… Bakın, Katar Şeyhi bize 500 milyon dolarlık uçak hediye etmiş. Türkiye tamam demiş! Bari “bu çok pahalı ben böyle bir şeyi kabul edemem” diyen genç ve gururlu kız gibi naza çekseymiş…

-Bu hediyeyi kabul edemem…

-Niye, beğenmedin mi yoksa?

-Hayır, ondan değil de…

-O zaman neden?

-Çok pahalı bir şeye benziyor!

Daha pahalısı tarihte görülmedi zaten. Krallardan krallara hediyeler, ganimetler dönemine mi döndük? Güzel kardeşim 500 civarında dediği 500 milyon dolar! Türk Lirası'na vurursak üç milyar yüz yirmi beş milyon liralık, sayıyla 3.125.000.000 liralık hediye mi olur?

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Hikâyenin başı daha da vahim! Biz uçağı almaya niyetlenmişiz… Fiyat sormuşuz. Katar bize hediye etmiş. Hani krizdeydik? Birlik beraberlik içinde dolar bozdurup kemer sıkıyorduk?

Bu uçağın 8 tanesinin parası, Türk Hava Yolları'nın borsada komple satış fiyatı… Dört milyar dolar! Yahu bizim böyle bir zamanda uçağa ihtiyacımız mı var fiyat soruyoruz? Hangarlarda yer, bütçede para kalmadı. Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 51 milyar liraya çıktı!

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Hâlâ harcıyoruz! Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı… Maliyeti en az 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul'u kazmaya başlıyoruz.

Sonraki projede ise milyarlarca dolar değer biçilen Atatürk Havalimanı'nı yıkıp yerine millet parkı yapıyoruz.

Daha yeni Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi üç ay süren yoğun bir tadilatla baştan sona yenilendi. Hâlbuki Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasından sonra o da yıkılacak! Hesap mı edilemedi? Yoksa yine birileri zengin mi edildi?

Not: Bu akşam Halk TV'de saat 21'de buluşalım. Bunları bir konuşalım. Sorularınız için Twitter'dan Murat Muratoglu veya @sozcumuratoglu… E-Mail: ekoparazit@gmail.com