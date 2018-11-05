Öğrenciye ‘bedavacı olma’ Suriyeli olunca 1200 lira

Yıl 1923… Durumu zaten biliyorsunuz. Savaştan çıkmış yıkık, dökük yeni kurulmuş bir ülke… Ne para var ne de satacak fabrika…

İstanbul Üniversitesi'nin duvarında “Avrupa'ya talebe yollanacaktır” ilanı… Öğrenciler burs ile Avrupa'nın önde gelen üniversitelerine yollanıyor.

Büyük Önder her birine; “Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dönmelisiniz” telgrafı çekiyor.

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Tam 95 yıl sonra… Millet yine yokluk içinde… Ne para kalmış ne satacak fabrika…

Ülkenin Cumhurbaşkanı; “İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz… İş bulmadan da değil, iş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır” mesajını veriyor.

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Ah be Cumhurbaşkanım… Bakınız Kanada Başbakanı tarifeli uçakla gidiyor diğer ülkelere resmi ziyarete… Bir sürü uçak var bizde… Katar da hediye etti bir tane…

Bedavacılığa alışmasak, sadece hediye uçağı satsak, onun parasıyla 115 bin öğrenciye 4 yıl boyunca burs sağlasak…

Suriyeli olunca 35 milyar dolar harcadığını açıkla. Suriyeli öğrencilerin destek bursu 1200 lira… Kendi gencine gelince bedavacılığa alışma! Verilen 500 liralık burs mu fazla?

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Seçim öncesi seçmene kömür, makarna bedava… Hele Sayıştay raporlarındaki milyarlarca liralık yolsuzluklara bakınca… Yapılan sarayları, makam arabalarını hiç sayma…

Sonuçta bunların hepsi vergilerimizden giden para… Öğrenciye yok ama…

Burs dediğin de öyle her isteyene verilmez. Yüksek- öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilir. Zenginin burs ile ne işi olur? Parası olmayana yardım etmek devletin boynunun borcudur.

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Genelde Kredi ve Yurtlar Kurumu, fakülteye; “Biz gelir düzeyi düşük öğrencileri tespit edemeyebiliriz, ihtiyacı olan 50 öğrenci ismi gönderin, burs çıkartalım” der.

Peki, hangi isimler gider? Vekil çocukları, torpilli akrabaları, parti gençlik kolları…

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Öğrenciye gösterdiği adres öğrenim kredisi… “Faizsiz” diyor lakin ödemediğin her gün gecikme zammı kesiliyor. İki yıl içinde ödemezsen vergi dairesi haciz işlemlerine başlıyor. Maalesef yine yanlış biliyor. Kandırılmaya doyamıyor!