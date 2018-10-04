Acil oksijen çadırı aranıyor.

Enflasyon verileri dün açıklandı. Ayılık enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı. Yüzde 24.52 oldu. Ciddi ekonomistler, tarafsız ekonomi tarihçileri, “Bu tablo bize 2001 krizi öncesine geri döndüğümüzü gösteriyor” dediler.

Dön baba dön!

Başa dön!

Hatta gerisine!

2000'de ülkeyi Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli birlikte yönetiyordu. 2000 yılında “iç kanama olmuş” bugün yaşadığımız “yüksek enflasyon- yüksek kur- yüksek faiz- zincirleme iflas ve konkordatolar- yüksek işsizlik- gelmeyen yeni dış borçlar sarmalına” girilmişti. Ecevit, Yılmaz, Bahçeli, iç kanamayı durdursun diye IMF ile anlaştılar ve Prof. Dr. Kemal Derviş'i çağırdılar. Kemal Derviş, ekonomiyi oksijen çadırına aldı, “güçlü ekonomiye geçiş programı” yaptı.

Program acı reçeteydi.

Ölen ölür.

Altta kalanın canı çıksın.

Halkı acıttı program.

2001 yılına girildi. Seçimler oldu. Halk acısını; Ecevit'in, Yılmaz'ın, Bahçeli'nin partilerini sandığa gömerek çıkarttı. Yerlerine Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirdiğinde; Kemal Derviş'in yaptığı programın meyvelerini hazır yenecek halde buldu.

2001'de iktidara geldiğinde:

TL değer kazanıyordu.

Faizler inişe geçmişti.

Enflasyon düşüşteydi.

Büyüme eksiden artıya dönmüş, 2001 yılında yüzde 6'yı bulmuştu.

★★★

Tayyip Erdoğan şansı!

Meyveler olgundu.

İştahla yediler.

Ne varsa sattılar.

Dolara boğuldu ülke.

Oylarını arttırdılar.

2007 yılında Derviş'in bahçesinin meyveleri tükendi. Tayyip Erdoğan ve kadrosu, bahçede yeni meyve üretecek bir çalışma, yeni bir büyüme yolu, yöntemi, programı ortaya koyamadı. İçeride devlet malını sat, özel sektör ve bankalar üzerinden de dış borçları artır; “betona- ranta- saraya- israfa- gösteriş yatırımlarına- tek adam imajı yaratmaya yatır, otur hazırı ye…” yaptı. Ben 15 yıldır bunları yazıyorum, işte gördünüz:

Yine ağır iç kanama!

2018 iç kanamasının doğmasına sebep olan Tayyip Erdoğan yönetimi, bugün Komiser Kinzi'ye yapıştı. Komiser Kinzi, “tıkanan dış borç borusunu açıcı deterjan olsun” diye geldi. Elde ne kalmışsa; denizcilik işletmeleri, şeker fabrikaları, elektrik santralleri, paralı yollar, yapılmış AVM'ler, Boğaziçi yalıları, Türkiye Varlık Fonu'na alınmışlar “blok satışla” dışarıya satılacak, tıkanan borç borusu yeniden açılacak.

★★★

Satılacak ve açılacak!

Çünkü:

Çekirdek enflasyon yüksek.

Faizi kemiriyor.

Doları kemiriyor.

Lirayı kemiriyor.

Ücretleri kemiriyor.

Gelirleri kemiriyor.

Acil oksijen çadırı aranıyor.