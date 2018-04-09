Dış cephe mantolamanın altına köpük strafor döşediler. Yasaya, yönetmenliğe, akla, ahlaka, insan hakkına, çağdaş şehirleşmeye, eşit rekabet hukukuna göre köpük değil taş yünü döşenmesi gerekiyordu.

Taş yünü pahalı.

Köpük çok ucuz.

Müteahhit, devletten taş yünü parası aldı. Köpük döşedi. Bakanlık göz yumdu. Belediye başkanı, vali, mühendis, müfettiş görmezden geldi.

Köpük tutuştu.

Hastane yandı.

Hastaneyi köpük yaktı!

Köpük kaçıyor.

Yakalayın!

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200 akademisyeni “FETÖ'cü bunlar…” diye ihbar etti. Ciddiye alındı. Bilim insanı, değerli vatandaş sayıldı. YÖK ve AKP Eskişehir Belediye Başkan adayı olmuş rektör “iftiracı ihbarcıyı” korudu, kolladı. İftira ettiklerinin bir bölümü hapis yattı. Emniyet Müdürü ve KOM İstihbarat Daire Başkanı'nın, ruhsatlı silah sahibi öğretim görevlisinin hocaları “bir şarjöre bakar” diye tehdit ettiğinden haberi vardı, “hangi ihtiyaçtan silah taşıdığını” ve “silahı satın alacak parayı nereden bulduğunu” soran, sorgulayan olmadı.

4 cana kıydı.

Akli dengesi bozuk çıktı.

Cinayeti akıl sağlığı işledi!

Akıl sağlığı kaçıyor.

Yakalayın.

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Hürriyet Gazetesi ile bağlı medya zinciri; gazete, TV, radyo, dergilerini Aydın Doğan, Erdoğan Demirören'e 1 milyar 100 milyon dolara sattı. Borçlar düşüldükten sonra net olarak Aydın Doğan'a 890 milyon dolar ödeneceği açıklandı. Erdoğan Demirören, bu kadar nakit parayı nereden bulacak diye merak ediliyordu. Devlet Bankası Ziraat'ın, Erdoğan Demirören'e, ilk 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli 700 milyon dolar kredi açtığı haberi yazıldı, yayınlandı. 4 kocaman gün geçti. Ziraat Bankası ile Erdoğan Demirören bu haberi yalanlamadılar.

Doğruysa!

Hürriyet'i Demirören almadı.

Hürriyet'i devlet satın aldı.

Yakalayın!

Hürriyet devletleşmiş oldu.

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Tarımı desteklesin diye kurulmuş devlet bankası Ziraat'ın parasıyla Hürriyet devletleşirken, tarımın ve tarımsal sanayinin omuzlayıcısı şeker fabrikaları özelleşti. 16 yıllık iktidar ne yaptı da kâr eden şeker fabrikaları zarara döndü? Gerçekte zarara mı döndü yoksa zarar mı gösterildi? Tek amacı kâr etmek olan özel sektör, zarar eden fabrikayı niçin aldı?

Cevap verilmedi.

Yakalayın!

İnek sütü içti, öbür inek dağa kaçtı!