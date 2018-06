Ali Baba’nın çiftliği

Ali Şen önceki gece Bodrum Yalıkavak'taki görkemli çiftliğinde 80 kişilik büyük bir davet verdi.

Misafirlerin çoğu Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Olimpiyat Komitesi Başkanları ve Genel Sekreterleri idi.

Ali Şen “Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı ülkeleri seçenler Olimpiyat Komiteleridir” diyor ve eğer günün birinde olimpiyatların Türkiye'de yapılmasını istiyorsak bunlarla dostluk kurmanın şart olduğunu söylüyordu.

Ali Şen sekiz yabancı dil diliyor. Bu nedenle yabancı konukların çoğuyla, kendi dillerinde konuştuğu için büyük sempati topladı.

Yabancı Olimpiyat Komitesi başkanlarından biri Ali Şen'e “Eğer kadın olsaydım, sana âşık olurdum” demez mi?

Kim bilir, belki de Şen'in yarattığı sıcak hava sayesinde 2032 olimpiyat oyunlarına talip olabileceğiz!

* * *

Ali Şen dün güçlü teknesiyle Akdeniz turuna çıktı.

Atina, Pire, Adriyatik sahilleri, İtalya, Fransa sahilleri… Sicilya, Korsika adaları… Akdeniz'de dolaşmadığı yer bırakmayacak… Gezi tahmini olarak 2 iki ay sürecek.

Fenerbahçe Kongresi'nde Başkanlık için Ali Koç'u destekleyen ve aylar önce onun seçimi farklı kazanacağını söyleyen Ali Şen, kongreden sonra çocuklarının (Adnan Şen, Metin Şen ve Suzan Şen);

“Baba, son zamanlarda çok yoruldun… Annemizin kaybı nedeniyle evde de yalnızsın. Onun hatıraları seni fazlasıyla üzüyor. Bu nedenle uzun bir deniz gezisi yapıp değişik mekânlarda ve değişik atmosferde kafanı dinlendirmende yarar var” dediklerini, bu nedenle seyahat kararı aldığını belirtti.

* * *

Ali Şen'in iki aylık deniz gezisine davet ettiği arkadaşlarından biri de Can Pulak'tı. Ona “Gelir misin?” diye sordu. Can Pulak “Gelmesine gelirim ama iki ay sonra eve nasıl dönerim? Aylar sonra hanım benim eve alır mı?” diyerek daveti kabul etmedi.

Ali Şen “Haklısın. Eşler iki ay yalnız kalamaz” dedi ve uzun Akdeniz gezisine sadece bekâr arkadaşlarını davet etti.

* * *

Ali Şen'in çiftliğindeki yemekte genellikle spor konuşuldu.

Davette, şampiyon Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı. Terim, Bodrum'un futbol takımları için harika bir kamp yeri olduğunu belirterek;

“Bodrum'da her şey var. Muhteşem bir coğrafya, lüks oteller, nemi az, kuru bir hava, harika bir deniz… Evet, her şey var ama önemli bir şey eksik” dedi.

“Nedir o?” diye sordular.

“Saha yok, tesis yok!” diye cevap verdi.

Fatih Terim, Bodrumlu turizmciler bu eksikliği tamamlarlarsa Galatasaray'ı Bodrum'da kampa alabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın gelmesi, diğer takımlara da örnek olur ve bundan Bodrum turizmi yararlanır.

Peki, öyleyse Bodrum'da bu neden yapılmıyor?

Kim bilir? Belki düşüncesizlik, belki tembellik, belki vizyon eksikliği!

Tükenmişliğin itirafı gibi çılgın bir proje!

İşsizliğin kol gezdiği ülkemizde “Kıraathaneler” açmak fikri, doğrusu şaşkınlık veren bir proje…

Millet aş ve iş beklerken, can sıkıntısından vakit öldürecekleri “Kıraathaneler” açmak nasıl bir iş? Hayret etmemek mümkün mü?

AKP'nin 16 yıllık iktidarından sonra “Metal yorgunluğu”nun ve artık yapabileceği bir şey kalmadığının itirafı gibidir bu proje…

Bitmişliğin, tükenmişliğin ifadesidir!

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bağırıyor:

“Çılgın projeler havada uçuşmakta… Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak, peki Rize'ye, İstanbul'a, Ankara'ya Edirne'ye, Şırnak'a hangi gelir gelecek? Şimdi yeni bir çılgın proje duyduk!

‘Kahve açıyor, kahve!'

Kahve açacağına emeklinin cebine para koy para!

Kahveler ikiye ayrılır: Biri emekli, değeri gençler kahvesidir.

Emekli kahvesinde sohbet yapılır, çay-kahve içilir, namaz saati beklenir.

Kahvehanede emekliler 3-5 saat oturup bir-iki çayı zor içiyor… Kardeşim, kahve açacağına koy cebine emeklinin parasını, canı nerede isterse orada çay içsin.

Gençlerin de analarının babalarının karşısında boynunu eğme, gençlere iş ver, istihdam yarat, o çocuklara imkân sağla ve kahveden kurtar. Fakat böyle yapmıyor. Onun yerine kahve açıyor. Yeni çılgın proje ‘Kahve açmak!' Hayret!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bebeklerin milliyeti yoktur, hangi toplumda büyürlerse öyle olur!