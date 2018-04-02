Aytun Çıray’la önemli bir bahse girdik!

“Bu aziz millet YETER dediğinde dağ olsan, kaya olsan karşı duramazsın! Millet sizin sürekli aldanmanızdan da, her aldanışınızın sonunda ağlamanızdan da bıktı.”

Yukarıdaki sözler İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e ait…

Dün partisinin 1'inci Olağanüstü Kurultayı'nda etkili bir konuşma yaparak iktidar partisini eleştiren Akşener iyi puan aldı.

Bu arada ben, Akşener'in sağ kolu olan İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray'la önemli bir bahse girdim.

* * *

Aytun Çıray'a sordum:

“Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı konusunda tecrübeli bir siyasetçi olarak ne düşünüyorsun? Nedir tahminin?”

“Meral Akşener hanımefendi, Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi 5 puanla geçer ve yeni Cumhurbaşkanı'mız olur.”

“Emin misin?”

“Tabii ki eminim. Eğer Sayın Erdoğan yüzde 50+1'i garanti görseydi Devlet Bahçeli'ye selam bile vermezdi.”

Ben düşüncemi söylemeden onu dinlemeye devam ettim. O konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda derin kuşkularımız olduğu ve Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimiz için il ve ilçe kongrelerimizi yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Devletin bir siyasi partiye hile yapmasından korkuyoruz. YSK'nın 16 Nisan Referandumu'nda tam kanunsuzlukla aldığı kararla Türkiye'de referandum sonuçları değiştirildi ve kısa bir süre önce Meclis'ten geçirdikleri bir kanunla o tam kanunsuzluğa af yasası çıkardılar. Mühürsüz oyları meşru hale getiren yasadan bahsediyorum.”

* * *

Aytun Çıray devam etti:

“Anketlere göre yüzde 22 oy oranımız ve yüzde 15.5 de ‘Ne olursa olsun Meral Akşener'e oy vereceğim' diyenler var. Biz 3 kamuoyu şirketine aboneyiz. Kendimize özel çalışmalar da yaptırıyoruz. Ben bunların ortalamasını söyledim. Zaten İYİ Parti bu kadar büyümemiş olsaydı, Sayın Erdoğan yüzde 50+1'i garanti görseydi Sayın Devlet Bahçeli'ye selam verir miydi? Bütün bu ittifak arayışları Saadet Partisi'ne yalvarıp yakarmaların altında yatan gerçek, seçimi kazanamıyor olmalarıdır.”

* * *

Aytun Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz partide de tartıştık ve Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı adayımız olarak ilan ettik.

Şu anda Sayın Erdoğan ile Sayın Akşener arasındaki fark yüzde 1'e inmiş durumda. Erdoğan yüzde 42, Akşener yüzde 41 görünüyor. Geri kalan oylar kararsız.

İlk turda sonuç alınamayacak ve Tayyip Bey 2'nci turda kesinlikle kaybedecek. Tayyip Bey'in Meral Hanım'a karşı 5 puan farkla kaybedeceği inancındayım.”

Aytun Bey sözlerini bitirince “Seninle aynı fikirde değilim” dedim ve ekledim:

“Benimle bir bahse var mısın?”

“Her türlü bahse varım.”

“Peki öyleyse… Sen fark 5 puan olacak diyorsun. Ben 5 puan olmayacak diyorum.”

“Kaç puan olacak peki?”

“Bence en fazla 2 puan fark olur.”

* * *

Böylece farkın 5 puan olacağını iddia eden Aytun Bey'le bahse girdik. En yakın tahmini yapan kazanacak.

Kim kaybederse, kazanana Bodrum'un güzel beldesi Gündoğan'daki Terzi Mustafa ve oğlu Müjdat Özçelik'in deniz kıyısındaki ünlü lokantasında mükellef bir ziyafet verecek.

Ben, Kemal Baytaş, Ali Şen, Ceylan Öztanık, Can Pulak, Mustafa Kemal Ulusu, Mehmet Şehirli ve Ertuğ Karakullukçu başta olmak üzere, Bodrum'daki dostlarımı da davet edeceğim.

Kim kaybederse biraz tuzluya mal olacak!

Meclis için bir utanç!

Meclis Başkanı AKP'li İsmail Kahraman, her davranışı ile Atatürk karşıtlığını ortaya koyuyor ve ülke insanlarını ne yazık ki bölüyor!

Sarıklı-cübbeli yobazlar, kıyafet kanununa aykırı bir şekilde Meclis'te fink atarken, üzerinde Atatürk resmi olan tişörtle gelen bir vatandaş kapıda durduruldu, soyuldu ve içeriye öyle alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Meclis'te kürsüye çıkarak olayı şöyle protesto etti:

“İşte ben ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tişörtümü giydim de geldim. Bir vatandaşımızın üzerinde Atatürk tişörtü var diye içeri alınmayıp tişörtünün çıkarılması Meclis için bir utançtır. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Ben Atatürk'ün kızı olmaktan da, askeri olmaktan da gurur ve onur duyuyorum. Ata'mız burada, bizim yüreğimizde. Ona olan sevgimizi, saygımızı, aşkımızı hiç kimse silemez. Bu böyle biline!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlık o kadar fazla, o kadar çok ilerledi ki, artık görünmez oldu!