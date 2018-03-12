Bozkurt selamı (2)

Bugün birinci sayfadaki TOKMAK-1 sütunumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de AKP Genel Başkanı sıfatıyla sağ elini havaya kaldırıp yaptığı “Bozkurt işaretini” anlattım. Bu hareket tüm ülkücü MHP'lilerin simgesi olan “Bozkurt selamı”dır.

“Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diyen iktidar partisi liderinin bu değişimi ilginçtir.

Yalnız o değil tabii ki…

Başbakan Binali Yıldırım da 16 Nisan Referandumu döneminde AKP Meclis Grubu'nda sağ elini havaya kaldırarak “Bozkurt işareti” yapmıştı. Binali Bey bu hareketi, belki de MHP'ye jest olsun diye düşünmüştü ama sonradan yaptığı bir espri işleri karıştırdı.

Toplantı çıkışında Meclis muhabirleri Binali Yıldırım'a “Sayın Başbakan, bu işareti neden yaptınız?” diye sorunca o “Engelliler için işaret dili var ya, onu kullandım” diye espri yapmıştı. Sonuçta büyük bir tepki oluşmuştu tabii ki…

Hey gidi günler!

* * *

Bu ülkede “Bozkurt selamı” veren Seher Kayıhan adındaki bir vatandaş yakalanıp gözaltına bile alınmıştı.

Uşak ilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü geçerken Seher Kayıhan sağ elini havaya kaldırarak “Bozkurt işareti” yapmıştı.

Vay sen misin bunun yapan?

Erdoğan'ın koruma polisleri vatandaşı hemen kıskıvrak yakalamışlardı.

Seher Kayıhan, “Cumhurbaşkanı'na işaretle hakaret ettiği” iddiasıyla yaka paça Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilmişti.

Bir vakitler koruma polislerinin “Cumhurbaşkanı'na hakaret” saydığı “Bozkurt işaretini” şimdi Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi yapıyor. Demek ki ortada hakaret filan yokmuş!

* * *

2019 seçimlerine MHP ile “Cumhur ittifakı” yaparak girecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce MHP ve milliyetçiler için söylediği sözlerden birkaç örnek:

*Yıl 2009: “Bu MHP kafatası milliyetçisi. Çünkü milliyetçilik demek milli değerleri yükseltmek demektir.”

*Yıl 2011: (MHP lideri Bahçeli'ye) “Duydum ki meydan okuma yapmış. ‘Bin Bozkurt'la Kasımpaşa'ya kadar kovalarım' demiş. Bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların hayırlı olsun. Ben eşref-i mahlûk olan insanla dolaşırım.”

*Yıl 2013: “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Kuru milliyetçilik yok!”

*Yıl 2013: “Bunlar tarihleri boyunca ne yaptılar? Türk'üm dediler ama Türkiye'nin itibarını yerlerde sürünürdüler. Doğruyum dediler, Türkiye'yi yolsuzluklara mahkûm ettiler.”

Bu örnekler sayfalar dolusu çoğaltılabilir.

Bunca patırtıdan sonra şimdi iki parti arasında büyük ittifak var. Peki, taban bunu kabul edecek mi? Bilemiyoruz!

Yahuda kuşatması!

Bazı ilginç kitaplardan zaman zaman bahsediyorum. “Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma – YAHUDA” da böyle kitaplardan biri…

Kitabın yazarı Hüseyin Hakkı Kahveci diyor ki:

“Türk Milleti ve Atatürk Cumhuriyeti büyük bir ihanet ve kuşatmayla karşı karşıyadır. Yaşanan ihanet ve oyundan, kuşkusuz en büyük zararı Türk Milleti çekmektedir.

Bugün Türk Milleti evangelist ve siyonist bir kuşatmayla karşı karşıya kalmıştır.

Bu durum 1938 yılında Atatürk'ün ebediyete intikal etmesiyle hızlanmıştır.

Atatürk bu hususları çok iyi bilen tek kişiydi. Osmanlı'da yapılan YAHUDA kuşatmasını çok iyi biliyordu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak kuşatmayı yardı. Maalesef 1938 sonrası göreve gelenler, Yahuda hizmetkârları olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar kuşattılar. Aslında Türk Milleti kuşatılıyordu.

Kitabımı bu yüzden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettim. Bu kuşatmadan çıkabilmemizin yegâne formülü Atatürk'ün bizlere bıraktığı miras olan Türk Milleti olabilmek, Ne mutlu Türk'üm diyebilmektir.” (Ulak Yayıncılık – 0 212 527 29 26)

TEBESSÜM

Uçak nasıl kaçırılır?

İki Karadenizli askere büyük bir uçağı korumaları için görev verilmiş. Uçağın önünde hem nöbet tutup, hem de sohbet ederlerken biri ötekine merakla sormuş:

“Yahu anlamadığım bir şey var. Terörist dedikleri de nihayet bir insan… Bu apartman kadar büyük uçağı nasıl kaçırabilir ki?”

Diğeri cevap vermiş:

“Akıllım, uçağı öyle kaçırmıyorlar ki.. Hani havalanıp gökte gide gide küçülüyor ya…”

“Eeee?”

“İşte o küçüldüğü sırada kaçırıyorlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Aramızdan dinci yobazlar çıkmaya başlayalı, iyi insanlar ortadan kayboldu!