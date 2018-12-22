Türkiye’nin eli rahatladı

Trump nasıl böyle bir karar aldı?

ABD gerçekten Suriye'den çekiliyor mu?

Bu işte bir bit yeniği mi var? Kararın altında yatan giz ne?

Daha geçen hafta ABD, sınırımızın yanı başında teröristlerle işbirliği yapmış,

Amerikalı askerler nöbet tutarken PKK'lılar Türk askerine karşı hendekler kazmıştı.

Trump birdenbire “Askerlerimizin evine dönme zamanı geldi” dedi.

Türkiye için Fırat'ın doğusunda PYD tehlikesi ortadan kalkmadı. 20 bin kamyon dolusu Amerikan silahlarıyla donatılan PYD tehdit olmaya devam ediyor.

Gerçi teröristler korku içinde ama yine de direnecekleri kesin! Ellerinde en modern savaş silahları var.

Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı, bölgede operasyona hazırlanan Türkiye'nin elini rahatlattı tabii…

Biz ülke olarak, Suriye'de sınır komşumuz olacak her türlü devlet ya da devletçiğe karşı çıkmakta haklıyız. Çünkü böyle bir oluşum, güvenliğimiz için ciddi tehlike yaratır.

Amerika aradan çekilirse Türkiye, PYD sorununu kolay çözer.