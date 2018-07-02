Ülkeden kaçan kaçana!

Zaman zaman bu sütunda sözünü ettiğim kadim okurum Semih Kalkanoğlu'ndan “Umutsuz” bir e-posta aldım.

Yalnız Semih Bey değil, daha birçok okurum bu mealde mesajlar yolladı. İnsanlarımızın önemli, bir bölümünde genel bir moral bozukluğu olduğu anlaşılıyor.

Ülkede her şeyin “Eski tas, eski hamam” devam etmesi, ağır hayat şartlarının aileleri ezmesi, çok sayıda insanımız gibi Semih Kalkanoğlu'nun da tepesini attırmış!

Oysa Semih Bey yurtsever bir insandır. Uzun yıllardır, haksızlık, yolsuzluk ve çarpıklıklarla mücadele eden araştırmacı bir yazar ve elektrik mühendisidir.

Onun morali bozulduysa, sanırım yüz binlerce kişinin de morali bozulmuştur.

Diyor ki:

“Bir süre önce gazeteniz SÖZCÜ'de bir haber okudum.

Son 2 yılda 12 bin milyoner yurtdışına göçmüş!

Biz milyoner değiliz ama ilk fırsatta yurtdışına gidip Türkiye'yi unutmak istiyoruz.

Çünkü artık ‘Bu ülke bitmiştir' diye düşünüyoruz.

Düzelmesi bence söz konusu değil!” ( semihkalkanoglu@gmail.com )

* * *

Semih Bey'in sözünü ettiği haber şöyleydi:

“Servetleri 1 milyon dolar ve üzerinde olanların çıkışı (yani kaçışı) sürüyor.

2 yılda 12 bin milyoner, Türkiye'yi terk etti!

Yeni Dünya Zenginlik Raporu'na göre geçen yıl 6 bin milyoner daha, baskı ve kötü ekonomi yönetimi nedeniyle başka ülkelere yerleşti.”

Evet, haber böyleydi ve ülkemiz için üzücüydü.

Bana bu konuda Semih Bey gibi çok kişiden mailler geliyor.

Ben hepsine itidal tavsiye ediyorum. Sabırlı olmaları, tüm koşullara direnmeleri gerekiyor.

Ülkeden kaçış çare değildir.

Bu kötü şartlar sonsuza kadar devam etmez. Biz büyük bir ülke, büyük bir milletiz ve inanıyorum ki, bütün güçlükleri mutlaka yeneceğiz!

“Acıma yetime…”

Dünyanın şu garip haline bakın!

Filistin, Türkiye'yi İsrail'e şikâyet etmiş!

Güler misiniz, ağlar mısınız?

Türkiye'ye şükranlık duyması gereken Filistin vefasızlık örneği sergiliyor.

Filistinliler yıllardır İsrail'den dayak üstüne dayak yiyor, İsrail askerleri Filistinlileri acımasızca öldürüyor!

Dünya bu vahşete sessiz kalıp, çıkarcı Amerika da İsrail'in yanında yer alırken, Filistin'i savunan, çaresiz insanlara yardım eden tek ülke Türkiye…

Hal böyleyken Filistin ne yapıyor?

Türkiye'yi şikâyet ediyor? Kime? Kendisine her türlü kötülüğü yapan İsrail'e…

Hani “Besle kargayı, oysun gözünü” denir ya… Bu davranış da öyle!

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Neden şikâyetçi Filistin?

Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki etkisi artıyormuş ve bu da Filistin'i huzursuz ediyormuş!

Doğu Kudüs'ü ziyaret eden Türklerin sayısı her geçen gün fazlalaşıyor, kutsal mekân Mescid-i Aksa çevresindeki protestolara katılan Türklerin sayısının artmasından ve bölgede Türk vatandaşlarının sürekli emlak satın almasından tüm Filistinliler rahatsızmış!

Bu nedenle Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail hükümetine:

“Türkiye Kudüs konusundaki duruşuyla Arap ve Müslüman dünyasında etkisini artırmak istiyor. Buna fırsat vermeyin!” demiş.

İsrail de Filistin'in şikâyet ettiği çok sayıda Türk vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmiş!

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Hani bir lâf vardır:

“Acıma yetime, bıçak dayar gerine” derler…

Demek ki Filistinliler de öyle! Zavallılar! İsrail'den yedikleri dayakları pek sevmişler demek ki! Tek koruyucuları olan Türkiye'yi şikâyet ediyorlar! Hay kafalarına şaşayım!

TEBESSÜM

Meydan dolu, sandık boş!

Can Pulak, renkli bir siyasetçi olan Osman Bölükbaşı ile ilgili şu anıyı anlattı:

“Osman Bey de Muharrem İnce gibi meydanları doldururdu ama sandıkları dolduramazdı. Mitinglerde büyük ilgi gören Osman Bölükbaşı seçimlerde yeterli oy alamaz, parsayı rakipleri toplardı. Bu nedenle Meclis'teki bir konuşmasında şöyle demişti:

‘Meydanlarda beni alkışlıyor, fakat oyları diğer partilere veriyorlar. Bu yüzden bağrım Karacaahmet Mezarlığı'na döndü. Beni alkışlayıp oy vermeyenleri oraya gömüyorum.'

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanların bu dünyada yaptıkları en önemli, en güzel şey kitaptır.