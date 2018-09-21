13 ilimiz daha gitti!

Bakıyorsunuz Kuzey Irak Kürt yönetiminin resmi dairelerindeki haritada, ülkemizin 23 ili “Kürdistan” olarak yer alıyor. Suriye haritalarında Hatay ilimiz Suriye sınırları içinde gösteriliyor. Kuzey Irak'ta yetkililerimiz bu haritanın bulunduğu odalarda toplantılara katılıyor. Suriye'de buna biraz daha dikkat ediliyordu. En azından toplantı salonunda bulunan haritanın üzeri bezle kapatılıyor, bazen de odadan geçici olarak kaldırılıyordu. Ermeniler de haritalarında, çok sayıda ilimizi kendi toprakları olarak gösteriyor.

Bunlar yetmezmiş gibi son dönemlerde Yunanistan da 13 ilimizi Pontus Rum Devleti sınırları içinde gösteriyor. Yapıldığı öne sürülen soykırımın tanınması için çaba gösteriyor. Bu amaçla hükümet yetkililerinin de katıldığı toplantılar düzenleniyor.

TÜRK ARACINA SALDIRI

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, 22 Mayıs 2016'da Atina'nın Monastiraki Meydanı'nda düzenlediği geniş katılımlı toplantıda Türkiye'yi sözde Pontus Rum soykırımı ve sözde Ermeni soykırımı yapmakla suçlamıştı. Aynı bakan 18 Mayıs 2017'de basına yaptığı açıklamada da Atatürk'ün sözde Pontus Rum soykırımını planladığını iddia ederek Atatürk'e iftira attı.

Kammenos'un küstahça yaptığı suçlamalara kuvvetli bir tepki gösterilmediğini Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ısrarla gündeme getiriyor. Çünkü, sert tepki gösterilmemesinin sonucu Yunanistan yeni planlarını da uygulamaya koyuyor.

TURİSTLERE DAĞITILAN BROŞÜR

Yunan Hükümeti şimdi de Yunanistan'a gelen turistlere sözde “Pontus Soykırımı Broşürü” dağıtıyor. Broşürler başta Atina'nın merkezinde bulunan Sintagma Meydanı olmak üzere Yunanistan'ın değişik bölgelerini ziyarete gelen turistlere veriliyor. Zorla broşür verilen turistler arasında Türk turistler de var.

Yunanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere toplam dört dilde basılan broşürün kapağında sözde Pontus soykırımı olduğu iddia edilerek, “Türk rejimi suç işlemeye devam ediyor”, “Türk statükosu soykırımı tanımaya zorlanmalıdır”, “Yanlış dostluk politikasına hayır”, “Sessizliğe hayır” sloganları yazılmış. Broşürün iç sayfalarında 1916-1923 yılları arasında 353 binden fazla Pontus Rumu'nun Türkler tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor, Türk Milleti'ne iftira atılıyor. Günümüzde de Türkiye'de yaşayan Rumların inançlarını gizlemek zorunda kaldığı ve “Kripto Pontus Rumların” zulüm ya da ölümle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

YALAN ÜZERİNE KURULU

Bu konuda çalışmalarıyla bilinen Ümit Yalım, soykırım iddiaları hakkında şunları anlattı:

“Pontus Rum soykırımı iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması'na bakıldığında, Bakan Kammenos'un söylemleri ile broşürde yazılanların tamamen yalan olduğu görülecektir.

Yunanistan'ın da imzaladığı Lozan Antlaşması'nın hiçbir yerinde Pontuslu Rumların soykırımı ile ilgili kayıt yok. Aksine Lozan Antlaşması'nın 59. Maddesi'nde, Yunan ordusunun Anadolu'da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından kabul ve tescil edilmiştir. Yunanistan'ın Balkan Savaşı sırasında Ege adalarında ve İzmir'i işgalinden sonra Anadolu'da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında yerini almıştır.”

O HARİTA VE İŞTE O İLLER

Biz yine broşüre dönelim ve bu kez arka yüzünü çevirelim. Broşürde “Pontus Rum Devleti Haritası” yayımlanmış. Haritaya göre, batıda İnebolu'dan doğuda Batum'a kadar, 150 km. derinlikte ve 140 bin kilometrekarelik alanda bulunan Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz olmak üzere toplam 13 ilimiz Sözde Pontus Rum Devleti'nin sınırları içinde gösteriliyor.

Bugüne kadar 18 adamızı işgal eden Yunanistan'a ses çıkartmadık. Şimdi Yunan Hükümeti'nin dağıttığı Sözde Pontus Rum Devleti Haritası'na Cumhurbaşkanımız yine tepkisiz mi kalacak? Yunanlıların adalarımızı işgalini ülkemizde belgeleriyle ilk dile getiren emekli Albay Ümit Yalım, “Türkiye'nin batısında işgal edilen adalarımızda gözümüzün içine baka baka Bizans Devleti kuruluyor. Şimdi sırada Pontus Rum Devleti mi var? Türkiye'nin kuzeyinde 13 ilimizde Pontus Rum Devleti mi kurulacak?” diyor ve bu sessizliğin nedenini soruyor.