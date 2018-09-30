Bugün seçim günü

Coğrafya insanın kaderidir. Nerede doğacını kimse bilemez. Demokrasiden uzaklaşılması, terörün yaygınlaşması o ülkenin yurttaşlarını perişan eder. Ülkesinde saygın bir bilim kadını olmasının da hiçbir önemi olmuyor. Tıpkı, Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen Türkmen bilim kadını gibi.

Iraklı olmanın zorlukları var. Çok istediği bilimsel bazı toplantılar için ülkesinden çıkması da toplantının yapılacağı ülkeye gitmesi de sorun. Pasaport kontrolünden diğer yolcular kısa sürede geçerken, o gittiği her ülkenin sınır kapısında pasaport polisinin sorgusundan geçiyor. Fotoğrafları çekiliyor, pasaportu inceleniyor; biraz daha inceleniyor. Sorular yöneltiliyor, parmak izi alınıyor. Aynı toplantıya gidenlere sorulmayan sorular yöneltiliyor. Çünkü, o Irak vatandaşı.

ORTAK HAREKET YOK

Sorduğumda, “Saddam dönemini arıyoruz” diyor. Sohbetimizde, Irak vatandaşı olduğu için Türkiye'de bile terörist muamelesi gördüğünü anlatıyor. Aslında daha çok şeyler anlatıyor ama zarar görmemesi için adını da söylediklerini de fazla yazmıyorum. Harap olmuş, bir sağlıklı seçimin bile yapılamadığı Bağdat'ta bilim insanı olmak da yaşamak da zor.

Irak'ın kuzeyinde, yaklaşık 3 milyon Türkmen yaşıyor. Türkmenler de ülkelerinden ayrılıp Türkiye'ye yerleşiyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün parlamento seçimleri yapılacak. Seçim hilelerinin alabildiğine yaygın olduğu IKBY'de; 3 milyon 154 bin 984 kayıtlı seçmen, 111 milletvekilini seçmek için sandığa gidecek.

Kota sistemiyle Türkmenlere 5, Kildani-Asurilere (Hristiyanlar) 5, Ermenilere 1 milletvekilliği ayrılıyor. Kalan 100 sandalye için 9 Kürt parti/listesi yarışacak. Her parti 100 aday gösterme hakkına sahip. 5 kota sandalyesi için Türkmenler seçime 8 ayrı listeyle toplam 37 adayla katılıyor.

SEÇMEN SAYISI DA AZALDI

Kota koltukları için yarışan parti/listelerin 2009 ve 2013 IKBY seçimlerindeki oy oranlarına baktığımızda, büyük farklılıkları ortaya çıkıyor. Sözgelimi 2009 yılında Türkmenler IKBY bölgesinde 29 bin 447 oy toplamasına karşın, 2013 yılında oyların üçte ikisini kaybetti ancak 10 bin 889 oy topladı. Hristiyan ve Ermenilerde de durum farklı değil.

Türkmenleri en güçlü şekilde temsil eden Irak Türkmen Cephesi, ilk kez önceki dönem seçimlerine katılmış ve parlamentoya sadece Aydın Maruf'u gönderebilmişti. 4 aday ise iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen partilerden seçilmişti. Bu seçim, Türkmen Cephesi için de son derece önemli.

Et ithalinde ayrıcalıklı kuruluşlar

Destek görmeyen yerli üretici hayvancılıktan uzaklaştıkça et açığımız da fiyatlar da artacak. Getirilen etin, canlı hayvanın denetimiyle ilgili ciddi kuşkular var. Yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, izin almadan yardım toplama yetkisine sahip bazı vakıf ve derneklere kendi kurallarına göre yurtdışından et getirme yetkisi tanındı.

Et ithal edilen ülkeye değişik illerden 15'er günlüğüne 4 veteriner hekim görevlendiriliyor. Bunlar, kesim öncesi, kesim anı, kesim sonrası araçlara yüklenmesi, araçların kapılarının mühürlenmesi aşamalarında görev yapıyor. Evet, veteriner hekimler canla-başla çalışıyor çalışmasına ama bu konuda önemli boşluklar var. Yardım toplama yetkisi tanınan vakıf ve dernekler yurtdışından eti kendi kurallarına göre getirebilecek. Bu düzenlemeler, bakanlıkta da çoğu kişinin kafasını karıştırmış durumda.

VEKALET KURBANLARI

Şeffaflığın olmadığı yerde söylenti de çok olur. Örneğin Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda yurtdışında vekaletle kurban kesimlerinin ancak yarısını yaptırabildiği Kızılay yönetiminde olanların söylediği gibi, bunun gerçeği yansıtmadığını anlatanlar da var.

Kızılay 11 yıldır vekaleten kurban kesimi yaptırıyor. Bu yıl vekaleten kurban kestirmek için parasını ödeyen yurttaş sayısı da 154 bin 854'e ulaşmış. Belirlenen iki ülkede 6 bin büyükbaş hayvanın kesilmesi (42 bin hisse) planlanmasına rağmen, kur artışı gerekçe gösterilip sayı 3 bin 218, (22 bin 526) hisseye indirilmiş. Diğer kesimler de ülkemizde yapılmış. Vatandaşın bir kısmına kurbanının kesildiği bildirilmemiş.

Yönetim ise bildirilemeyenlerin telefonunda sorun olduğu görüşünde. Gözbebeğimiz olan yardım kuruluşumuzun üzerine en küçük gölge düşmemeli. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na, bazı milletvekillerine de ihbarlar gidiyor. Trabzon merkezli Taka Gazetesi'nde Atakan Tok'un, “Kızılay'da kurban skandalı” haberinde önemli iddialar var. Kızılay'ın gündeminde şimdi de holdingleşme olduğu da haberde yer alıyor.