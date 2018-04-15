Egemenler bölgeden çekilsin, işler düzelir

Saygı Öztürk, sınırın sıfır noktasında Kılıçdaroğlu'nu takip etti. Sakız Karakolu'nu ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'ye yapılan saldırıyı başlıktaki cümlelerle değerlendirdi ve “Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya gelmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır karakolu ziyareti sonrası klarnet, parka ve teröristlerin giydiği mekap marka ayakkabı tartışması başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır karakoluna alınmaması için de bazı yazarların çabaları olmuştu. İşte bu tartışmalar arasında Kılıçdaroğlu, sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Sakız Hudut Karakolu'na gitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'nin Suriye'ye saldırdığını, Antakya'da bulunduğu otelde öğrendi.

“KİMYASAL KONUSUNDA ŞÜPHE VAR”

“Kimyasal silah” kullanmak “insanlık suçu” olarak kabul edilir. Ama tüm bunlara rağmen kimyasal silah kullanmak, sonra bunu bir ülkeye saldırmak için gerekçe yapmayı Irak'ta yaşanan olaylar sırasında da öğrenmiştik. Kılıçdaroğlu saldırı için şunları söyledi: “Kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle saldırı yapıldı. Kim olursa, hangi devlet olursa olsun, kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Bunu kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Ama kimyasal silah kullanıldığına ilişkin tereddütler var. Oysa Birleşmiş Milletler'den bir heyet gelir kimsayal kullanılıp kullanılmadığını tespit edebilirdi. Rusya ve ABD, karşılıklı güç gösterisini kendi ülkelerinde değil, başka yerlerde, Ortadoğu ülkelerinde kullanıyor. ”

“ÇÖZÜM: 4 ÜLKE BİR ARAYA GELSİN”

Kılıçdaroğlu'na göre bu işin çözümü var. Çözümünü de bize şöyle anlattı: “Türkiye, Irak, İran ve Suriye yetkilileri bir araya gelip oturup konuşsunlar. Dört ülkenin de yaşanan sorunu çözme kapasitesi yok mu? Kendi dertlerini çözmek için illa ihaleyi egemen güçlere mi çıkarması lazım? Ortadoğu'da vekalet savaşı yapılıyor. Bunlardan kim zarar görüyor. Biz, Irak, İran ve Suriye zarar görüyor Diğerleri silah satıyor. Onların bir zararı yok ki. 100 kilometre öteden düğmeye basıyor. Çocuklar, kadınlar ölmüş, onların umurunda mı? Egemen güçler bölgeden elini çekerse sorunlar da çözülür.”

“SURİYE'Yİ DÜŞMAN İLAN ETTİLER”

“Hiçbir sorun yokken bir sabah uyandık ki Suriye'yi düşman ilan ettiler. Hangi gerekçeyle? Esad demokrat değilmiş. Onun demokrat olup olmadığına Suriye halkı karar verir. Devleti yönetmek şudur: ‘Ben her şeyi bilirim ve her şeye ben tek başıma karar veririm' demek, devleti yönetmek değil, devleti felakete sürüklemek demektir. Devlet liyakatla, akılla, danışmayla, istişareyle yönetilir. İşi ehline vereceksiniz. Biz işi ehline vermiyoruz, ‘Her şeyi ben yaparım' diyene vermişiz. Biz kendi sorunlarımızı çözebilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Eğer bir hükümet, ‘ben devletim' diyorsa bilin ki o ülkede demokrasi işlemiyor. Biz devletle hükümeti karıştırmayız.”

‘TSK bölgeye güven veriyor'

Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini ziyaret etti, onlarla birlikte şehitlerimize dua etti. Erdoğan ve sanatçıların karakol ziyaretinde klarnet tartışmasına nazire yaparcasına Kırıkhan girişinde, Kılıçdaroğlu'nu Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı karşıladı ve marşlar çaldı. Hassa'ya bağlı Sakız Karakolu tam “sıfır” noktada. Karakolumuzun etrafında güvenlik önlemleri alınmıştı. Kılıçdaroğlu'nu karakolun kapısında Tümen Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay karşıladı.

‘ORDUMUZ, CAYDIRICILIĞINI GÖSTERDİ'

Askerler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk büstünün önünde üzerinde “Vatan sana minnettardır” yazısının önünde birlikte fotoğraf çektirdi. Sonra askerlerin yemek yediği gazinoya gidildi. Girişte “Hudutta nöbet tutmak herkes nasip olmaz” yazısı bizi karşıladı. Askeri gazinoda, “Allahımıza hamdolsun, milletimiz varolsun” yazılı tabela asılıydı. Kılıçdaroğlu'na çay ve baklava ikram edildi. CHP lideri ziyareti şöyle değerlendirdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece Türkiye'ye değil, bölgeye güven veren bir ordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.”

Ailelerin acısına ortak oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakız Hudut Karakolu ziyareti öncesi, Kırıkhan'da şehit ailelerinin acılarına ortak oldu. 2 Kasım 2017'de Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Ömer Küçük'ün ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ikinci ziyaretinde ise YPG-PYD'li teröristler tarafında 3 Şubat 2018 tarihinde Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın ailesiyle bir araya gelerek taziyede bulundu.