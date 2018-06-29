Muharrem İnce’nin kayıp saatleri

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 107 miting gerçekleştirdi, müthiş bir çalışma ortaya koydu. Devletin tüm olanakları seferber edilmiş adayla, hiç ama hiç eşit olmayan koşullarda seçime gitmek kolay değildi. İnce'nin milyonlara hitap etmesi karşısında utanma belasına bazı televizyonlar kısa da olsa o görüntüleri yayımladı. İnce'nin durumu yine iyi, diğer adaylar ise başından beri hep “yok” sayıldı.

Seçim akşamı, Anadolu Ajansı'nın “algı” yaratmak amacıyla AKP oylarını yüksek gösterdiği, bunu duyan sandıklarda görevli CHP'lilerin sandık alanından ayrıldığı, böylece hile yapıldığı son iki seçimde CHP tarafından sıkça dile getirildi. Anadolu Ajansı algı operasyonu yapsa bile CHP'nin görevlileri sandık alanından ayrılıyorsa, bunların particiliğinden şüphe edilir, aldığı görevi de yerine getirmediği anlaşılır.

2 SAATLİK GECİKME

CHP, Anadolu Ajansı'na değil, bu kez sandık görevlilerden gelecek sonuçlara göre hareket etti. İster istemez de ajans bilgilerinin gerisinde kalındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) oyları saymak gibi bir görevi yok. İlçe seçim kurullarından gelen tutanak sonuçlarını sisteme giriyor. Hepsi bu kadar.

CHP açısından incelediğimizde onlara şu görev düşüyor: CHP'nin sandık kurulu üyesi ya da müşahidi ıslak imzalı sonuç tutanağının bir suretini alıp bina sorumlusu olan partiliye veriyor. O da, ilçe başkanlığında koruma ve kapalı devre sistemli bilgisayara aktarıyor. Bilgiler sisteme girildiğinde, CHP Genel Merkezi de sonuçları görüyor. Genel merkez, YSK'dan gelen sandık sonuç paylaşım sistemindeki tutanaklarla karşılaştırma yapabiliyor.

Seçimde 181 bin 869 sandık kuruldu. Adil Seçim Platformu'nun bileşenleri arasında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve sivil toplum kuruluşları vardı. O gece örneğin HDP'den hiçbir veri girişi olmadı, iki partiden gecikmeli veri girişi yapıldı. CHP, saat 19.00'da siteyi açacakken, Türkiye tablosunun dengelenmesini beklemek için sistemi saat 21.00'de açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “CHP'nin sisteminde bir sorun yaşanmadı. Adil Seçim Platformu'nun en büyük bileşeni CHP olduğu için oklar CHP'ye çevrildi” dedi.

İNCE, O GECE NEREDEYDİ?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullandıktan sonra saat 17.00 civarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Kendisini YSK önünde hem CHP'nin hem de İnce'nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu karşıladı. İnce, açıklama yaptıktan sonra minibüsle ayrıldı ve bir daha da seçim gecesi basının önüne çıkmadı, yerini de kimse öğrenemedi.

İşte bu durum, İnce ile ilgili müthiş iddiaların başlangıcı oldu. O bomba iddialardan birisi sosyal medyada şöyle yer aldı:

“Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehin tutulmaktadır. ‘Dediğimizi yapmazsan yarın kan gövdeyi götürür' denmiştir. Koruma polisi bunu merkeze iletmiştir. İnce'nin eşi de ortada yok. WhatsApp'dan zorla İsmail Küçükkaya'ya'a ‘Adam kazandı' mesajı attırılmış. Üstüne 7 YSK üyesine zorla dediklerini yaptırıyorlar. Meral Akşener ise tamamıyla kayıp ve hakkında kesin bir bilgi yok. FOX TV basıldı, A Haber gibi yapıldı. Yayınlar kesildi. İşte bu bir darbedir. İzmir, İstanbul'da mobese kameraları kapatılmıştır. Haberler susturulmuştur.”

Buna inanan inandı. Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile

birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu.

“SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR”

Muharrem İnce'ye, 18.45'te gelen bilgi, oyların yüzde 21.5'unun sayıldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 59, Muharrem İnce'nin de yüzde 29 oy aldığıydı. İlerleyen saatte de İnce'ye ulaşan tüm veriler seçimin ikinci tura kalacağı yolundaydı.

Erdoğan, saat 22.30 civarında seçimi kazandığını belirtip halka teşekkür ederken, CHP Genel Merkezi'nden saat 23.30'da yapılan açıklamada, “seçimin ikinci tura kaldığı” öne sürülüyordu. CHP'ye göre, seçim AKP'liler tarafından manipüle ediliyordu. İnce'nin çıkıp seçimle ilgili basına açıklama yapması istendi istenmesine ama İnce de önce, sonuçları görmek istedi. Seçmenin tüm beklentisine rağmen İnce'nin açıklama yapmaması, moralleri alabildiğine bozdu. Anlaşılıyordu ki birinci turda Erdoğan seçimi kazandı. İnce, ancak pazartesi günü açıklama yaptı. İşte bunlar yaşanırken, İnce'nin rehin alındığı, tehdit edildiği iddiaları yayılıyordu.

Muharrem İnce, eşi ile birlikte çarşamba akşamı Dalaman'a gidecek uçağa bindi. Oradan Bodrum'a geçti. Bir süre dinlenecek, sonra illere teşekkür gezisine başlayacak. Hatırlatalım, CHP'de olağanüstü kurultay beklenmiyor. İnce'nin bundan sonra ne yapacağı merak ediliyor. Kimisi belediye başkanlığına aday gösterileceğini söylüyor ama genel merkez “Bu konuları konuşmak için erken” diyor.

“Seçim, seçim” o da rüzgar gibi gelip geçti…