Ak Parti’nin Ak-kuyusu

Türkiye-Rusya yakınlaşmasını destekliyorum. Ama…
Bu Erdoğan ile Putin'in her yaptığını alkışlayacağım anlamına gelmiyor!
Örneğin, Akkuyu Nükleer Santrali… Bu konuda yalan-yanlış bilgiler pompalanıyor.
Yahu…
–Kanada 1975, ABD 1978, Almanya 1982 yılından itibaren yeni nükleer santral yapmıyor…
-Avusturya, Filipinler ve Brezilya'da yapımı biten nükleer santraller çalıştırılmadan kapatıldı…
-İtalya, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Rusya, Çin, Endonezya, Küba, Tayland ve Vietnam nükleer planlarını terk etti…
-Portekiz, İrlanda, Lüksemburg, Danimarka, Yunanistan, İsviçre, Hollanda, İskoçya ve Yeni Zelanda nükleer santral kurmama kararı verdi…
-İsveç, tüm nükleer santrallerini kapatma kararı aldı…
-Kanada, 1997 yılında yirmi bir nükleer santralinden yedisini tehlikeli ve yönetim hatası bulduğu için kapattı…
Uzatmayayım…
Ülke yöneticileri sorumluluğu halka yüklemek için kararı referanduma sunuyor. Bugüne kadar referandumdan geçen tek nükleer santral olmadı!
İnsanlar şunu biliyor:
Dünyada ortalama 12.5 yılda Çernobil ya da Fukuşima gibi bir nükleer kaza oluyor!
Akkuyu'nun ömrü 60 yıl olarak açıklandı. Bu olasılıkla, 60 yılda 2.5 kez kaza olacağı anlamına geliyor…
Tarih: 22 Şubat 1974.
Yer: ABD- Massachusetts.
Organik tarım yapan Samuel Lovejoy adlı Amerikan vatandaşı bir yıl önce Northeast Utilities (NU) şirketi tarafından temeli atılan 1.5 milyar dolarlık nükleer tesise sızarak, rüzgar yönünü test etmek için inşa edilen 500 metrelik hava kulesini çökertti. Lovejoy eylemini haklı çıkardığı dört sayfalık açıklamasıyla karakola teslim oldu.
Nükleer karşıtı bu ilk eylem 1970'lerde ABD'de dalga dalga büyüdü. Güney Carolina'da “Palmetto İttifakı”, Maryland'de “İstiridye Kabuğu”, Kansas'ta “Günebakan”, California'da “Abalone İttifakı” kuruldu…
NU gibi kimi şirketler geri adım attı.
1970'lerde ABD'nin gündeminde nükleer enerji vardı. Sebebi salt nükleer karşıtı eylemler değildi. 3 Ocak 1961'de Idaho Falls Idaho ve 5 Ekim 1966'da Frenchtown Charter Township Michigan'da nükleer kazalar meydana geldi.
İnsanlar tedirgindi…
ABD, Vietnam Savaşı'nı öne sürerek nükleer karşıtı eylemlerin önüne geçmek istedi. Ancak nükleer tehlike bitecek gibi değildi…
28 Mart 1979'da Middletown Pennsylvania, 15 Eylül 1984'de Athens Alabama, 9 Mart 1985'te yine Athens Alabama, 11 Nisan 1986'da Plymouth Massachusetts, 31 Mart 1987'de Delta Pennsylvania, 19 Aralık 1987'de Lycoming New York, 17 Mart 1989'da Lusby Maryland, 20 Şubat 1996'da Waterford Connecticut, 2 Eylül 1996'da Crystal River Florida, 16 Şubat 2002'de Oak Harbor Ohio vs. nükleer kazalar meydana geldi.
Sizler, 1986'daki Çernobil dışında bu kazalardan/radyasyon sızıntılarından hiç haberdar edilmediniz. Çernobil'e gelene kadar 285 nükleer kaza olmuştu!
Örneğin… İngiltere'de gizlenen ve sonradan ortaya çıkarılan 17 ciddi nükleer kaza yaşandığını da bilmiyorsunuz. Veya Japonya'da sadece 1992 yılında 20 önemli kaza rapor edildiğini de duymadınız…
Bekir Coşkun yazılarını nasıl özlemişiz.
Dün diyor ki: “Yapmayın, patlatırsınız.”
Biliyor çünkü; biz daha “yapmadan” patlattık!
9 Haziran 1980… Kocaeli'deki fabrikada reaktörünün bakımı için mühendisin nezaretinde dört işçi çalışıyor. Mühendisin alet almak için uzaklaştığı anda işçiler kaynağın bağlı olduğu flanşı söküveriyor!
15 Mayıs 1984… Karadeniz Bakır İşletmeleri Murgul'da işverenle ücret anlaşmazlığına sinirlenen işçi, kaynağı koruyucu cihazdan çıkarıp spirali kırıp atıyor!
27 Ekim 1986… Kangal Termik Santrali'nde cihaz açılırken kaynak yere düşürülüyor. Akşam aranıyor, bulunamıyor. Sabah bulunup yerine takılıyor!
1 Mayıs 1987… Karadeniz Bakır İşletmeleri Murgul'da işçiler mola veriyor; cihaz ve ışınlama hortumunu bekar gazinosu girişindeki vestiyere bırakıyor! Temizlikçi “bu ne” deyip amirine götürürken spirali düşürüyor!
8 Ocak 1999… Radyasyon kaynağı olduğunu bilmeden hurda olarak satılanların parçalanmasıyla Türkiye'nin en büyük radyoaktif kazası İstanbul'da meydana geliyor! Nükleer santralı olmayan Türkiye, bu kazayla “dünyanın en önemli 20 radyoaktif kazası” listesine girdi!
4 Mart 2000… İki işçi gamagrafi cihazının kaynak tutucusunu tamir edip monte ettikten sonra sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek isteyince olanlar oluyor!
1980- 2005 arasında 43 vaka var böyle!
En absürdü 24 Aralık 2006'da oldu: İstanbul Pendik'te “gamagrafi” cihazını çalan hırsızlar şirketi arayıp bunun ne olduğunu soruyor! Radyoaktif olduğunu öğrenince ormana bırakıp kaçıyorlar!
Halimiz budur. Ki…
Akkuyu'nun daha mali portresine hiç girmedim…
Sağlık-çevre açısından taşıdığı risklere hiç değinmedim…
Sıvı ya da gaz radyoaktif atıkların ne olacağı konusunu hiç yazmadım…