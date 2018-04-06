Ak Parti’nin Ak-kuyusu

Türkiye-Rusya yakınlaşma­sını destekliyorum. Ama…

Bu Erdoğan ile Putin'in her yaptığını alkışlayaca­ğım anlamına gelmiyor!

Örneğin, Akkuyu Nükleer Santrali… Bu konuda ya­lan-yanlış bilgiler pompa­lanıyor.

Yahu…

–Kanada 1975, ABD 1978, Almanya 1982 yılın­dan itibaren yeni nükleer santral yapmıyor…

-Avusturya, Filipinler ve Brezilya'da yapımı biten nükleer santraller çalış­tırılmadan kapatıldı…

-İtalya, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Rusya, Çin, En­donezya, Küba, Tayland ve Vietnam nükleer planlarını terk etti…

-Portekiz, İrlanda, Lük­semburg, Danimarka, Yunanistan, İsviçre, Hollan­da, İskoçya ve Yeni Zelan­da nükleer santral kurmama kararı verdi…

-İsveç, tüm nükleer santrallerini kapatma kararı aldı…

-Kanada, 1997 yılında yir­mi bir nükleer santralinden yedisini tehlikeli ve yönetim hatası bulduğu için kapattı…

Uzatmayayım…

Ülke yöneticileri sorum­luluğu halka yüklemek için kararı referanduma sunuyor. Bugüne kadar referandum­dan geçen tek nükleer santral olmadı!

İnsanlar şunu biliyor:

Dünyada ortalama 12.5 yılda Çernobil ya da Fu­kuşima gibi bir nükleer kaza oluyor!

Akkuyu'nun ömrü 60 yıl olarak açıklandı. Bu olasılık­la, 60 yılda 2.5 kez kaza olacağı anlamına geliyor…

İlk eylemler

Tarih: 22 Şubat 1974.

Yer: ABD- Massachusetts.

Organik tarım yapan Sa­muel Lovejoy adlı Ame­rikan vatandaşı bir yıl önce Northeast Utilities (NU) şir­keti tarafından temeli atılan 1.5 milyar dolarlık nükleer tesise sızarak, rüzgar yönünü test etmek için inşa edilen 500 metrelik hava kulesini çökertti. Lovejoy eylemini haklı çıkardığı dört sayfa­lık açıklamasıyla karakola teslim oldu.

Nükleer karşıtı bu ilk eylem 1970'lerde ABD'de dalga dalga büyüdü. Güney Carolina'da “Palmetto İttifakı”, Maryland'de “İstiridye Kabuğu”, Kan­sas'ta “Günebakan”, Cali­fornia'da “Abalone İttifa­kı” kuruldu…

NU gibi kimi şirketler geri adım attı.

1970'lerde ABD'nin gün­deminde nükleer enerji vardı. Sebebi salt nükleer karşıtı eylemler değildi. 3 Ocak 1961'de Idaho Falls Idaho ve 5 Ekim 1966'da Fren­chtown Charter Township Michigan'da nükleer kazalar meydana geldi.

İnsanlar tedirgindi…

ABD, Vietnam Savaşı'nı öne sürerek nükleer karşıtı eylemlerin önüne geçmek istedi. Ancak nükleer tehlike bitecek gibi değildi…

28 Mart 1979'da Midd­letown Pennsylvania, 15 Eylül 1984'de Athens Alabama, 9 Mart 1985'te yine Athens Alabama, 11 Nisan 1986'da Plymouth Massachusetts, 31 Mart 1987'de Delta Pennsylva­nia, 19 Aralık 1987'de Lycoming New York, 17 Mart 1989'da Lusby Mary­land, 20 Şubat 1996'da Waterford Connecticut, 2 Eylül 1996'da Crystal River Florida, 16 Şubat 2002'de Oak Harbor Ohio vs. nükleer kazalar meydana geldi.

Sizler, 1986'daki Çerno­bil dışında bu kazalardan/radyasyon sızıntılarından hiç haberdar edilmediniz. Çer­nobil'e gelene kadar 285 nükleer kaza olmuştu!

Örneğin… İngiltere'de gizlenen ve sonradan ortaya çıkarılan 17 ciddi nükleer kaza yaşandığını da bilmiyorsunuz. Veya Japon­ya'da sadece 1992 yılın­da 20 önemli kaza rapor edildiğini de duymadınız…

Şimdiden listedeyiz

Bekir Coşkun yazılarını nasıl özlemişiz.

Dün diyor ki: “Yapmayın, patlatırsınız.”

Biliyor çünkü; biz daha “yapmadan” patlattık!

9 Haziran 1980… Ko­caeli'deki fabrikada reaktörü­nün bakımı için mühendisin nezaretinde dört işçi çalışı­yor. Mühendisin alet almak için uzaklaştığı anda işçiler kaynağın bağlı olduğu flanşı söküveriyor!

15 Mayıs 1984… Ka­radeniz Bakır İşletmeleri Murgul'da işverenle ücret anlaşmazlığına sinirlenen işçi, kaynağı koruyucu cihazdan çıkarıp spirali kırıp atıyor!

27 Ekim 1986… Kangal Termik Santrali'nde cihaz açılırken kaynak yere dü­şürülüyor. Akşam aranıyor, bulunamıyor. Sabah bulunup yerine takılıyor!

1 Mayıs 1987… Karade­niz Bakır İşletmeleri Mur­gul'da işçiler mola veriyor; ci­haz ve ışınlama hortumunu bekar gazinosu girişindeki vestiyere bırakıyor! Temizlikçi “bu ne” deyip amirine götü­rürken spirali düşürüyor!

8 Ocak 1999… Rad­yasyon kaynağı olduğunu bilmeden hurda olarak satılanların parçalanmasıyla Türkiye'nin en büyük rad­yoaktif kazası İstanbul'da meydana geliyor! Nükleer santralı olmayan Türki­ye, bu kazayla “dünyanın en önemli 20 radyoaktif kazası” listesine girdi!

4 Mart 2000… İki işçi gamagrafi cihazının kaynak tutucusunu tamir edip monte ettikten sonra sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek isteyince olanlar oluyor!

1980- 2005 arasında 43 vaka var böyle!

En absürdü 24 Aralık 2006'da oldu: İstanbul Pen­dik'te “gamagrafi” cihazı­nı çalan hırsızlar şirketi arayıp bunun ne olduğunu soruyor! Radyoaktif olduğu­nu öğrenince ormana bırakıp kaçıyorlar!

Halimiz budur. Ki…

Akkuyu'nun daha mali portresine hiç girmedim…

Sağlık-çevre açısından taşıdığı risklere hiç değinme­dim…

Sıvı ya da gaz radyoak­tif atıkların ne olacağı konu­sunu hiç yazmadım…