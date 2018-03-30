“Saklı Seçilmişler”…
Kitabı toplumda gıda sağlığı konusunda farkındalık/bilinç yaratmaya devam ediyor.
Gelen kimi mailleri paylaşmaya devam edeceğim. Örneğin…
Yakını şeker hastası olan ve itibarıyla marketlerden diyet yiyecekler alan okuyucu bakın ne diyor:
“Marketlerde çeşitli diyabetik ürünler satılıyor. Çikolatalar, şekerler, tahin helvaları, bisküviler… Oldukça lezzetliler de, eskiden olduğu gibi yediğinizde ağızda acı bir tat bırakmıyorlar. Bu diyabetik ürünlerin hemen hepsinde tatlandırıcı olarak ‘maltitol' veya ‘isomalt', ‘sorbitol' gibi maddeler kullanılıyor. Bunlar bildiğiniz gibi kimyasal yöntemlerle veya fermantasyonla elde edilen şeker alkolleri.
Yapay tatlandırıcılara göre tercih edilmelerinin temel sebebi ağızda acı tat bırakmamaları.
Bu yapay şeker alkolleri güvenli mi ya da en azından şunu soralım; şeker hastalarının kullanması için hakikaten uygun mu?
Şeker hastalığında, tüm hekimlerin hemfikir olduğu gibi esas önemli olan gıdanın glisemik endeksidir.
Glisemik endeksi yüksek gıdalar, pankreasın yüksek seviyede insülin üretmesine sebep oluyor ve bu sebeple uzak durulması gerekiyor.
Bahsettiğimiz şeker alkollerinin glisemik endeksi 52 ve fakat doğal şekerin ise 60. Görüleceği üzere arada pek fark yok. Dolayısıyla bu ürünler şeker hastaları için sağlıklı seçenek oluşturmuyor.
Bunun dışında bir diğer konu; pek çok insanda bu maddeleri içeren gıdalar tüketildikten sonra şişkinlik, karın ağrısı ve gaz gibi sorunların oluşması… Anlaşılacağı üzere market raflarında gördüğümüz diyabetik ürünler konusunda dikkatli olmak gerekiyor!”
Bir diğer gelen mektup şöyle:
“Ambalaj ve endüstriyel gıda ürünleri satan bir işletmenin ortağıyım. Hiçbir bisküvi, çikolata, kek vb. ürünlerde şeker kullanılmadığı gibi glikoz olsun dahi kalitesi göz ardı edilerek hep en ucuz yapay tatlandırıcılar tercih ediliyor. Asıl önemli husus benim üç harfliler dediğim; indirim market zincirleri! Kendi markalarıyla ürettirdikleri pekmez -reçel vb ürünlerde hacim sağlama ve su tutucu özelliğiyle mikronize perlit kullanıyorlar. Küçük bir araştırmayla bu ürünün asıl kullanım alanını tespit etmek çok kolay….”
Bir başka mektup gıda mühendisinden:
“Etikette şeker yazılmasına rağmen bütün reçel üreticileri yüzde 99 oranında glikoz ve fruktoz kullanmaktadır. Bunu raflardan toplatıp analiz edebilirler.
Piyasanın yüzde 90'ı içinde nar olmayan nar ekşisi yapmaktadır. İçinde glikoz, sitrik asit, karamel (yanmış şeker) vardır.
Cam kavanoz dışındaki ambalajların tamamında natamisin ve nisin kullanılmaktadır. Koruyucu madde olarak, bu da antibiyotik etkisi gösterdiği için zaman içinde vücutta bakterilere karşı direnç geliştirmektedir.
Süt ürünlerinde su tutma kapasitesini artırmak için yani daha az sütten daha çok peynir ve yoğurt yapmak adına CMC (carboksil metil selüloz) kullanılmaktadır. Zaten bitkisel yağ ve jelatini bilmeyen yok! Aynı zamanda küf önleyici olarak yine natamisin ve nisin kullanılmaktadır. Size benzer bilgiler göndereceğim….”
“Saklı Seçilmişler”…
Gıda- tarımın ekonomi politiğini yazdı.
Bu konuda çalışmalar yapan akademisyenlerin olduğu mutluluk verici.
Dr. Efe Gürcan bu isimlerden biri.
Şöyle diyor:
“Gıda egemenliği üzerine çalışan bir akademisyen olarak tarım ve gıda sorunu üzerine yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum.
Yüksek lisans alan çalışmamı, tarihte en kapsamlı agro-ekolojik/sürdürülebilir tarım dönüşümüne sahne olan Küba'da yaptım. Küba örneği, bir ülkenin gıda emperyalizminden nasıl kurtulabileceğinin ipuçlarını sağlıyor…
Doktora alan çalışmamı, Arjantin'de gıda egemenliği hareketlerini inceledim.
Gıdada neoliberalleşmenin ABD, Kanada, BRICS, Meksika ve Türkiye gibi başlıca ülkelere etkisini sağlık, çevre ve eşitsizlik bağlamında inceledim. Özet olarak:
Toplumsal refah ve sağlığı küresel ölçekte tehdit eden bir gıda sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorunun adı; ‘neoliberal besidüzeni' (NB).
NB, en kısa haliyle ABD sınai besidüzeninin küreselleşmesidir. Bu düzende zenginler lüks gıdalara yönelmektedir. Düşük ve orta gelirliler ise, görece daha ucuz, işlenmiş, besin değeri düşük, enerji-yoğun ve yüksek kalorili gıda tüketimine mahkûm edilmiştir. Bu tür gıdaların tüketimi obezite ile birlikte diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi sorunlara neden olmaktadır.
Türkiye'nin NB indeks değeri; 1985'te 24'ten 2011'de 35'e yükseldi.
Güney Afrika, Meksika ve Çin gibi ülkeleri geride bırakan yüzde 46'lık bir artıştan söz ediyoruz.
Beslenme, en başta sınıfsal bir sorundur.
Araştırmamızda, kamusal müdahalelerin acil önemine dikkat çekiyoruz. Gerekli kamu müdahaleleri en kısa zamanda gerçekleşmezse, toplumsal eşitsizlikler derinleşecek ve sağlık sistemi üzerinde büyük mali yük oluşacaktır…”
Maillerinizi bekliyorum, mücadeleye devam…