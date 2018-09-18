Erdoğan’ı biri uyarsın

Hangi partili olursa olsun temennimiz ortak:

Yaşadığımız ekonomik krizi ülkemizin az zayiatla atlatması!

Kimimiz döviz bozduruyor…

Kimimiz Türk parasında ısrar ediyor…

Kimimiz yerli malı kullanmaya başlıyor…

Büyük çoğunluk elinden geleni yapıyor.

Ama…

Bir kişi var ki; her fırsatta toplumsal ittifakı bozmak, krizi derinleştirmek için “pimi çekilmiş bomba” misali konuşup duruyor!

Erdoğan'dan bahsediyorum. Sanki…

Her meseleyi hallettik konu İş Bankası yönetimindeki dört CHP kontenjanına geldi! Diyor ki:

“Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar?”

Bir ülke cumhurbaşkanı düşünün ki…

Bankalar döviz- faiz kıskacından kurtulmaya çalışırken, o ülkesinin en değerli bankası hakkında piyasaları karıştıracak sözler sarf etsin.

AKP'den bir kişi çıkıp Erdoğan'a şunu söylemeyecek mi:

“Sayın Cumhurbaşkanım bu sözlerinizin zamanı yanlış değil mi?”

Piyasalar yangın yeri ve Erdoğan; İş Bankası'nı/ itibarıyla bankaları zora sokacak, krizi derinleştirecek sözler söylüyor!

Sanırım… Krizi bizim kadar yakından hissetmiyor!

Ziraat'tan Vakıfbank'a

Demek Erdoğan…

İş Bankası yönetim kurulundaki CHP'li dört üyenin yer almasını etik bulmuyor!

Peki…

Kamu iktisadi şirketlerinin yönetiminde yer alan -bizzat Erdoğan'ın atadığı- AKP'lilere ne demeli? Hadi çemberi geniş tutmayalım; sadece kamu bankalarına bir göz atalım:

Son sekiz yıldır Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı kimdi: AKP eski Milletvekili Muharrem Karslı! Yönetim Kurulu Üyesi kimdi; AKP eski Milletvekili Mustafa Çetin.

15 Ağustos'ta yönetim yenilendi. Gelenler kim?

Mahmut Kaçar, AKP eski Milletvekili!

Örneğin… Metin Özdemir, altı yıldır banka yönetiminde. Bundan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP eski meclis üyesi idi! Keza. AKP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem'in damadı. Özdemir aynı zamanda Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi!

Diğer kamu bankalarında AKP'liler yok mu sanıyorsunuz?

Örneğin Vakıfbank…

Yönetim Kurulu Başkanvekili Şahap Kavcıoğlu, AKP eski Milletvekili…

Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yüksel, AKP eski Milletvekili…

Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Ertem, Erdoğan'ın Başdanışmanı…

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arısoy, AKP Bakan Yardımcısı…

Eski Milletvekili Halil Aydoğan'dan, eski Milletvekili İsmail Alptekin'e kadar nice AKP'linin yolu bu banka yönetim kurulu üyeliğinden geçti… (Keşke… Bir gazeteci dünden bugüne tüm kamu banka yönetimindeki AKP'lilerin kitabını yazsa!)

Eskiden “arpalık” denirdi! Yaz yaz bitmez:

Vakıfbank Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Akbayrak, AKP kurucusu ve eski milletvekili! Bir diğer üye Metin Kırımlı Erdoğan'ın genel sekreteriydi.

HalkBank'tan İller Bankası'na

Ya Halk Bankası?

Yönetim Kurulu Üyesi Cenap Aşçı, AKP'li eski Bakan.

Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Serim, Erdoğan'ın Başdanışmanı.

Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Taylan Aydın, Erdoğan'ın Başdanışmanı.

Türk Eximbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yıldırım, AKP eski Bakan Yardımcısı.

Bir başka kamu bankası…

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden personeliydi; KİPTAŞ'ta çalışıyordu!

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yerebakan da belediyeci; Rize Ardeşen Belediyesi'nden gelme. Keza…

Banka yönetim kurulu üyesi Mücahit Demirtaş da Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştı. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Yusuf Büyük, Rize ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptı.

AKP kurucusu- eski milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu da İller Bankası yönetim kurulu üyesi!

Yönetimi sır gibi saklanan Birleşik Fon Bankası çatısı altında; Bayındırbank, EGSBank, Etibank, İktisat Bankası, Kentbank, Toprakbank, Çaybank, Derbank bulunuyor.

Bu banka, Demirbank, Sitebank, Sümerbank, Tarişbank, Bank Ekspres, Türk Ticaret Bankası gibi batan bankaların işlemlerini de yapıyor.

Bir başka batırılan banka AdaBank TMSF himayesinde! TMSF kimin kontrolünde? Uzatmayayım.

Demem şu ki:

Yakın tarihimizde ne çok -sadece 2001 krizinde- 22 banka battı.

Ağır bir krizle yine karşı karşıyayız… İktisadi çöküşü elbirliğiyle durdurmaya çalışırken Erdoğan yangına neden benzin bidonuyla gidiyor?Türkiye bankacılığının yüz akı İş Bankası yönetim kurulundaki CHP kontenjanını konuşmanın zamanı mı şimdi?

Demezler mi adama:

16 yıldır kamu bankalarının yönetimine AKP eski milletvekilleri, eski belediyeciler ve danışmanlarınızla doldurup, CHP'ye nasıl laf söylüyorsunuz? Asıl maksadınız ne?

Özelleştirmelerle -çoğunu Atatürk'ün inşa ettiği devlet malını bitirdiniz- sıra Atatürk'ün bankası İş Bankası'na mı geldi.