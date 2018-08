Dolar kaç lirayı geçer?

Kütahya'ya Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanını yaptılar, Zafer Havalimanı, cebimizden bir kuruş bile çıkmadı dediler. Kütahya'nın komple nüfusu 200 bin kişi kardeşim… Müteahhide yılda 1 milyon yolcu garantisi verdiler! Afyon'la Uşak da kullanacak dediler. Dört yılda sadece 170 bin kişi kullandı, müteahhide hampadan üç milyon 900 bin yolcunun parasını ödediler. Yandaş müteahhit 2044 yılına kadar burayı işletecek. 26 yıl daha “garanti” ödeme alacak.

*

İzmit Körfezi'ne Osmangazi Köprüsü yaptılar, devletin kasasından tek kuruş çıkmadı dediler. Yıllık 14 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verdiler, yılda anca 5 milyon araç geçiyor. Yandaş müteahhide her yıl 10 milyon araç daha geçmiş gibi avantadan para ödeniyor. Kullanmayan araçlar için ödediğin parayı biriktirsen, neredeyse her yıl yeni bir Osmangazi Köprüsü yapabiliyorsun.

*

İstanbul'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptılar, milletin cebinden tek kuruş çıkmadı dediler. Yıllık 49 milyon 275 bin araç geçiş garantisi verdiler, yılda geçe geçe 15 milyon araç geçiyor. Siz geçtiniz mi bilmiyorum, ben henüz hiç geçmedim, şahane bir köprü, her geçmediğimde 4 dolar artı KDV ödüyorum.

*

İstanbul'a Avrasya Tüneli yaptılar, devletin kesesinden tek kuruş çıkmadı, iş bilenin kılıç kuşananın, Hazine'ye her yıl 180 milyon lira gelir getirecek, 25 yıl sonra devletin olacak dediler. Yıllık 25 milyon 600 bin araç geçiş garantisi verdiler, yılda 15 milyon araç geçiyor. Hazine'ye her yıl 180 milyon lira getirecek diyorlardı, geçmeyen araçlar yüzünden her yıl 125 milyon lira üste para ödeniyor. Sıkın dişinizi, ne kaldı şunun şurasında, alt tarafı 25 yıl daha üste para ödenecek hepsi o.

*

İstanbul'a üçüncü havalimanı yapıyorlar, dünyanın en büyük havalimanı, cebimizden tek kuruş çıkmadı, devlet 35 milyar euro kazanacak diyorlar. Kaç milyon yolcu garantisi verdiklerini tam olarak bilmiyoruz ama, 12 yıl boyunca garanti yolcu garantisi verdiklerini biliyoruz. Artık üste ne ödeyeceğinizi siz hesap edin gari!

*

“Ankara'da 14 sene önce havalimanı var mıydı, biz yaptık biz” dediler… Teee 1955'ten beri orada duran Esenboğa'nın dış hatlar terminali için yolcu garantisi verdikleri ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre, o kadar yolcu kullanmıyor, müteahhide hortumla bağlanmış gibi her yıl milyonlarca euro ödeniyor.

*

Şehir hastaneleri yaptılar, milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor dediler, yüzde 70 doluluk garantisi verdiler iyi mi… Yaz aylarında turist yağarken Antalya'daki beş yıldızlı otellere bile yüzde 70 doluluk garantisi veremezsin, bunlar hastaneye garanti verdiler. Ben sizin yerinizde olsam altı ayda bir gidip ameliyat olurum, çünkü olmasanız da zaten aynı parayı ödeyeceksiniz.

*

Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, yatmadığımız hastane, uçmadığımız havalimanı için ödediğimiz para, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının bütçesinden daha fazla… Bilime, sanayiye, teknolojiye ayıracağımız paranın katbekat fazlasını, yandaş müteahhitlerin cebine koyuyorlar.

*

Ve, memleketin ekonomisi parmakla gösterilecek kadar güzel yönetilirken, doların 5 lirayı geçmesi hakikaten anlaşılır şey değil yani.

*

Sanırım hep bu “rahip” yüzünden…

Galiba bu defa da kullanmadığımız kilisenin parasını bize ödetiyorlar!