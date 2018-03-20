Oy vermeyene metro yok filan…

İstanbul büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal “Akp'ye oy vermeyene su bile yok” demeye getirdi, “metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” dedi.

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Gel gör ki…

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İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi öğretim üyesi Doçent Murat Şeker, İstanbul'un yaşam kalitesi üzerine bir araştırma yaptı.

İstanbul Ticaret Odası adına yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'da yaşam kalitesi en yüksek ilçeler Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Şişli.

İstanbul'da yaşam kalitesi en düşük ilçeler ise, Arnavutköy, Sultanbeyli, Şile, Sultangazi, Esenler, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa.

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Yani… “Bilimsel” kriterlere göre, Akp'nin en az oy aldığı ilçelerin yaşam kalitesi çok yüksekken, Akp'nin en çok oy aldığı ilçelerin yaşam kalitesi çok düşük.

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Veya… “Bilimsel” kriterlere göre, Akp'den öncelikli olarak belediyecilik hizmeti almayan ilçeler şahane durumdayken, Akp'den öncelikli olarak belediyecilik hizmeti alan ilçeler dökülüyor.

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1994'ten beri, 24 senedir yönettikleri İstanbul'daki tablo işte budur!

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Aynı araştırma 2010 yılında da yapılmıştı. Beyoğlu ilçesi, yaşam kalitesinde en yüksek dört ilçe arasında çıkmıştı. 2015 yılında aynı araştırma yapıldı, Beyoğlu gerilemiş, ilk dörde giremedi.

2010 araştırmasıyla 2015 araştırmasını yan yana koyup kıyaslayınca görüyoruz ki… Chp'li belediyelerin neredeyse tamamı daha üst sıralara yükselmiş, Akp'li belediyelerin neredeyse tamamı daha alt sıralara gerilemiş.

Mesela Mevlüt Uysal… Büyükşehir belediye başkanlığına getirilmeden önce Başakşehir'in belediye başkanıydı. Başakşehir yaşam kalitesinde 39 ilçe arasında anca 26'ncı sırada!

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Yaşam kalitesi endeksinde, demografik yapı, eğitim, sağlık, ekonomi, ulaşım, çevre, sosyal yaşam gibi yedi ana kriter ele alındı.

“Yaşam kalitemiz kötü” diyen vatandaşlar en çok “trafik”ten “ulaşım”dan ve “otopark” sorunundan şikayet ediyor. “Çevre kirliliği”nden şikayet ediyor. “Yeşil alanlarımız çok az” diye şikayet ediyor. “Parklar az, oyun alanları az” diye şikayet ediyor. “Çarpık kentleşme”den şikayet ediyor. “Hava kirliliği”nden şikayet ediyor. “Gürültü”den şikayet ediyor. “Sağlık hizmetleri yetersiz” diye şikayet ediyor. “Suç”tan şikayet ediyor. “Suriyeliler”den şikayet ediyor.

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Kimsenin kalbini kırmak istemem ama, İstanbul'daki yaşam kalitesi kıyaslamasını Türkiye genelinde yaparsak… İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Aydın, Edirne, Muğla, Tekirdağ, Sinop'tan daha iyi yaşam kalitesine sahip olduğunu iddia edebilen Akp'li belediye var mı?

Ankara'daki Akp'li ilçeler, Çankaya'dan Yenimahalle'den daha yüksek yaşam kalitesine sahip olduğunu söyleyebilir mi?

Benim ilçemin yaşam kalitesi Karşıyaka'dan Bodrum'dan Çukurova'dan Ayvalık'tan Nilüfer'den Fethiye'den daha yüksek diyebilen Akp'li ilçe gösterilebilir mi?

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Akp'nin papağan gibi tekrarlatmaya çalıştığı “belediyecilik bizim işimiz” sloganı, hikayeden ibarettir.

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Akp'ye oy veren yurttaşların “artık lütfen önceliğiniz olmayalım, gözünüzü seveyim biraz da başkalarına öncelik tanıyın” demesinde fayda vardır!