Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz

Başkent Karakas'taki siyasi kriz sonrası Türkiye ile Venezuela ilişkileri daha da yakınlaşırken ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. Türkiye'nin Venezuela ile ticaretinin takip edildiğini belirten üst düzey bir Amerikalı yetkili, yaptırımların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Washington'un harekete geçeceğini söyledi.

00:11 -
Haberler Dünya
ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz

Reuters’e konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, “ABD, NATO müttefiki Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti izliyor ve herhangi bir yaptırımın ihlal edildiğine karar verirse harekete geçecek” dedi.

ABD, Venezuela’nın altın satışlarını durdurmak için 3 ay önce yeni yaptırımlar getirdi. 2018’de Türkiye’ye Venezuela’dan 20 tondan fazla altın ithal etti.

İLGİLİ HABERVenezuela'da muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecekVenezuela'da muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın, cuma günü Ankara’da Türk yetkililerle yapacağı görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki gaz ticareti konusunun yanı sıra Venezuela yaptırımlarının da masaya yatırılacağı belirtildi.

“TÜRKİYE, ABD’Yİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

ABD’li üst yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nicolas Maduro’ya verdiği desteğin Washington yönetimini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.

İLGİLİ HABERAB, Venezuela krizine ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurduAB, Venezuela krizine ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurdu

Yetkili “Venezuela meselesinde Türk ve diğer hükümetlerle yaptığımız konuşmada Maduro rejiminin meşruiyetini kabul etmediğimizi belirttik. Ayrıca bu konuda bize katılmalarını istedik, ama bu güne kadar Türkiye’den olumlu bir cevap gelmedi” diye konuştu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 00:28 01.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more