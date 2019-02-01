ABD’den Türkiye’ye Venezuela uyarısı: Harekete geçeriz

Reuters’e konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, “ABD, NATO müttefiki Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti izliyor ve herhangi bir yaptırımın ihlal edildiğine karar verirse harekete geçecek” dedi.

ABD, Venezuela’nın altın satışlarını durdurmak için 3 ay önce yeni yaptırımlar getirdi. 2018’de Türkiye’ye Venezuela’dan 20 tondan fazla altın ithal etti.

İLGİLİ HABER Venezuela'da muhalefetle iktidar aynı anda sokağa inecek

ABD’nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea’nın, cuma günü Ankara’da Türk yetkililerle yapacağı görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki gaz ticareti konusunun yanı sıra Venezuela yaptırımlarının da masaya yatırılacağı belirtildi.

“TÜRKİYE, ABD’Yİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

ABD’li üst yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nicolas Maduro’ya verdiği desteğin Washington yönetimini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.

İLGİLİ HABER AB, Venezuela krizine ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurdu

Yetkili “Venezuela meselesinde Türk ve diğer hükümetlerle yaptığımız konuşmada Maduro rejiminin meşruiyetini kabul etmediğimizi belirttik. Ayrıca bu konuda bize katılmalarını istedik, ama bu güne kadar Türkiye’den olumlu bir cevap gelmedi” diye konuştu.