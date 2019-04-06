ABD’den gerilimi artıracak açıklama: Yanıt vermeye hazırız

Pompeo, NATO dışişleri bakanları görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, görüşmede Rus askerlerin Venezuela’daki varlığını da gündeme getirdiklerini ve Rus askerlerin Venezuela’dan ayrılması gerektiğini tekrarladıklarını söyledi.

Pompeo, “Biz bunu, Rusya’nın dünya genelindeki diğer çabaları bağlamında konuştuk. Ukrayna, Suriye ve Venezuela’daki kötü niyetli faaliyetini, Azak Denizi’nde yaptıklarını görüştük. Her olayda, kolektif bir yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Venezuela için ABD ve verilecek yanıtı hazır” ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Washington’daki NATO dışişleri bakanları toplantısında ABD’nin Rus askerlerinin Venezuela’daki varlığını gündeme getirmek istediğini belirtmiş ancak Venezuela’nın NATO’nun sorunu olmadığını vurgulayarak “Venezuela’yı konuşmadık” demişti.