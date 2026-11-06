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İlk fon davası bize açıldı.

Benim hakkımda 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Buna da şükür...

WhatsApp grubundan atsalar halimiz ne olurdu?!

7 DAKİKA 4 SUÇ

Ben ve Mustafa Sarıgül soruşturmasında yapmadığı haberden ötürü tutuklanan arkadaşım Murat Ağırel, cürüm ortağıyız.

Aynı davanın sanığıyız.

7 Ekim’de SÖZCÜ TV’deki açıklamalarımızdan ötürü suçlanıyoruz.

O gün YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM’deki konuşmasında, bir bakanın fon skandalından önce 170 milyon TL ile sistemden çıktığını, diğerinin babası adına 470 milyon TL koyup 830 milyon TL ile ayrıldığını ileri sürmüştü.

Ağırel, bunlardan birinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat olduğunu söyledi. Ben sorular yönelterek, açıklık getirmesini istedim.

Ağırel, yanlış bilgi mi verdi?

Hayır.

Hatta Bolat, Ağırel’i doğruladı sayılır.

Kira sertifikası fonuna yatırım yaptığını ancak krizden önce para çekmediğini açıkladı.

Gel gör ki savcılık 7 dakikalık konuşmadan 4 suç çıkarmış.

Ne yapmışız?

Yanıltıcı bilgiyi yaymışız.

Nasıl?

İddianamede, fon skandalının toplumu ilgilendirdiği, mağduriyetlerin giderilmesi ve suçluların cezalandırılması noktasında devletin kurum ve organlarına güveni sarsmanın kamu düzeni ve kamu barışını bozacağı öne sürülüyor.

Bizler Bolat hakkındaki iddiayı tartışarak, bu suçu işlemişiz.

Çıkın sokağa, “Ömer Bolat kim?” diye sorun, bakan olduğunu hatırlayan ya üç kişi çıkar ya beş kişi.

Kamu, Bolat’ı tanımıyor ki düzeni bozulsun.

KAMU BARIŞINI KİMLER BOZDU?

Kamu düzeni ve barışı bozulduysa...

AK Parti’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 5 ayda 2.2 milyar TL cukkaladığı için bozuldu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’ndan 28 yaşındaki Muhammed Yarız’ın fondan akan servetle özel jet, 4 süper yat aldığı gün bozuldu.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ın 1 milyon dolar rüşvet alıp 12.7 milyar TL’lik tahvili Tera’da batırdığı gün bozuldu.

Bize açılan dava kamunun olsa olsa moralini ve adalete inancını bozar.

Bakan Bolat, 301’den de ceza istedi

BİR diğer suçumuz, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret.

Halbuki biz Bolat’ın bakanlık görevi sırasındaki işlemlerinden değil, kişisel yatırımından söz ediyoruz.

Yayın boyunca “Sayın Bakan” ifadesini kullanan biz, Bolat’a nasıl hakaret etmiş olabiliriz?

İçler acısı olan da iftira attığımız suçlaması...

Ağırel’e “400 koyup 800 alan Ömer Bolat mı?” diye soruyorum.

“Bilmiyorum” diyor.

“Danışmanına sorabildin mi” sorusunu yöneltiyorum.

“Aradım, ulaşamadım” diye cevap veriyor.

İftira böyle bir suç mudur?

İftira dediğin “İBB soruşturmasında parke altında 2 milyon dolar bulundu” iddiasına, “CHP kurultayında 1200 cep telefonu dağıtıldı” yalanına benzer.

Bolat’ın Hedef Portföy’deki yatırımına ilişkin verdiği bilgiden ötürü de ticari sırları açıklamak ile suçlanıyoruz.

Bilgi doğru mu?

Doğru.

Bu mantığa göre Fatma Betül Sayan Kaya da 2.2 milyar TL’lik ‘yatırımı’ ifşa olduğu için dava açsın.

CİNAYETE TEŞEBBÜS ETSEK...

İddianamemiz Bolat’dan daha insaflı.

Bolat, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesindeki Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile TCK 271’deki suç uydurma iddialarından da ceza almamızı istemiş.

Savcılık “O kadar değil” demiş.

Bu suçlar eklense 19 yıl 10 aya çıkacaktı cezamız.

Yuvarlak hesap 20 yıl.

Fon örgütü kurucusu olmakla suçlanan Tera’nın patronu Emre Tezmen, mahkum olsa en çok 10 yıl yer.

Biz cinayete teşebbüs etsek ne kadar isterler?

9 yıldan 15 yıla kadar...

Adam vursak daha az ceza alırız.

AK Parti sözcüsüne soru sormak yasak

sozcu.com.tr editörü Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, aynı davada yargılanacak.

Suçları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in fotoğrafını paylaşmak...

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Çelik’in vurguncular arasında yer alan Osman Arıkan Nacar ile Bodrum’a tatile gittiğini ileri sürmüştü.

Balcı, Çelik’in Bodrum’da katıldığı konserin fotoğrafını bulmuş.

Anadolu Ajansı tarafından da yayınlanan fotoğrafta Çelik’in bir sıra arkasındaki kişinin Arıkan olduğunu öğrenmiş.

Üç gün boyunca aramış, Çelik’e ulaşamamış.

En son fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmış.

Sevinç, Balcı’nın paylaşımını alıntılayarak, “Çok önemli bir fotoğraf” diye not düşmüş.

İddianamede fotoğraf yalanlanmıyor.

Şöyle deniyor:

“İçerisinde mağdurla (Ömer Çelik) birlikte birçok kişinin bulunduğu fotoğraf üzerinden mağduru adı fon soruşturmasına karışan kişilerle ilişkilendiren ifadelere yer verildiği...”

Çelik, fotoğrafın sahte olduğunu söylemiyor.

“Arkamdaki kişi Nacar değildir” diye itiraz etmiyor.

Nacar’ı tanıdığını inkar etmiyor.

Hiçbir şey söylemiyor.

Yalnızcaa susuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru soramamayı kanıksadık.

Cumhurbaşkanının sözcüsüne de soramıyoruz artık.

Sorunca, tık, cezaevine!

Suçumuz belli: Halkın bize güvenmesi

Balcı ve Sevinç, 27 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Bizim iddianamemiz mahkeme tarafından onaylanmadığı için duruşma günümüz tayin edilmedi.

Dördümüzün ilk duruşmada beraat edeceğine inanıyorum.

Niye yargılandığımızı biliyorum.

Zaten sebebini vatandaşlar söylüyor.

MetroPoll Araştırma, ekim ayı anketinde “Fon kriziyle ilgili hangisinin verdiği bilgilere daha çok güveniyorsunuz?” diye sormuş.

Toplumun yüzde 38.5’i kimseye güvenmiyor.

Ancak...

Yıllar yılı en güvenilir kurumlar listesinde diplerden gezinen gazeteciler resmi otoritelerin açıklamalarını geride bırakmış.

Toplumun yüzde 28’si araştırmacı gazetecilere güveniyor.

Resmi açıklamalar ise yüzde 20’de kalmış.

Bizim asıl suçumuz budur.

Fon skandalı konuşulmasın diye bizim susmamız isteniyor.