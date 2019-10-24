Bir ülkeyle daha vizeler kaldırıldı

Uzun yıllar Hollanda sömürgesi olan ve 1975’te bağımsızlığını ilan eden Surinam ile vizeler kaldırıldı. Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Karar Resmi Gazete’de yayınlanırken, bu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, 558 bin nüfuslu Surinam’a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak. Güney Amerika’da bulunan Surinam, Atlas Okyanusu’nun kuzeydoğusunda yer alıyor.

DOĞRUDAN UÇUŞ YOK

Kuzeyden Atlas Okyanusu’na, doğudan Fransız Guayanası’na, batıdan Guyana’ya ve güneyde Brezilya’ya komşu olan Surinam ile Türkiye arasında doğrudan uçuş yok. Aktarmalı uçuşların tek yönü ise yaklaşık 8 bin TL’den başlıyor.