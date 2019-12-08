Doğu Akdeniz’de anlaştığımız Libya’da General Hafter güçleri Trablus’a yaklaştı

DW Türkçe’de yer alan bilgilere göre, son beş yıldır siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş olan Libya’nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı güçler Rusya’nın da desteği ile başkent Trablus’a yaklaştı.

İtalya’da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Hafter’e bağlı kuvvetlerin Rusya’nın askeri desteği ile kenti ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı.

Salame, “Rusların Hafter’in birliklerine katılımından bu yana Trablus taarruzu güç kazandı. Son 10 günde savaş başkentin yerleşim alanlarına ilerledi” ifadesini kullandı ve mevcut gidişatın daha fazla sivil ölümler ile birçok kişinin yerinden edilmesine neden olacağını kaydetti.

“BAŞKENTİ ELE GEÇİREBİLİR”

Türkiye’nin destek verdiği ve BM tarafından ülkenin meşru temsilcisi olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Syala da General Hafer’in başkenti ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Roma’daki temasları sırasında bir başka İtalyan gazetesi olan La Repubblica’ya konuşan Syala, “Rusların insansız hava araçları ve paralı askerler aracılığıyla General’e destek vermesi neticesinde başkentin düşme riski bulunuyor” şeklinde konuştu.

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ABD RUSYA’YI SUÇLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı iki hafta önce Rusya’yı General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’na destek vermekle suçlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker, Rus ordusuna bağlı düzenli birliklerin ve Moskova’nın güdümündeki milis kuvvetlerden oluşan Wagner grubuna mensup askerlerin, Libya Ulusal Ordusu’nu desteklediğini söylemişti.

Ancak Moskova’dan bu suçlamaya karşı yanıt gecikmedi. Perşembe günü konuşan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaları “Amerikalı muhataplarımızın yaydığı söylentiler” diyerek geri çevirdi.

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TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN İLAN ETMİŞLERDİ

Ülkede nihai olarak söz sahibi olmaya çalışan iki tarafın mücadelesinde Türkiye ve Rusya, dışarıdan karşıt taraflara destek veriyor. BM Özel Temsilcisi Salame, Moskova’nın General Hafter’e “paralı ya da sözleşmeli askerler” ile destek verdiğini, Ankara’nın da Trablus hükümetine insansız hava araçları ve mühimmat sağladığını belirtti.

Türkiye ayrıca geçen hafta Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanması sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Libya arasındaki iş birliğini vurgulamış ve Ankara’nın Trablus’a destek vermeye devam edeceğinin altını çizmişti.

General Hafter ise Haziran ayında sözcüsü aracılığıyla Türkiye’yi düşman ilan ettiklerini açıklamış ve birliklerinin kontrolündeki bölgelerin hava ve deniz sahalarını Türk uçak ve gemilerine kapadıklarını ilan etmişti.

LİBYA ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ DUYURDU

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

AA’da yer alan bilgilere göre ise, UMH Başkanlık Konseyi’nin söz konusu muhtıralarla ilgili kararında, ilgili birimlerden, anlaşmanın onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe konulması istendi.

Kararda ayrıca, ülkede alınan kararların münferit olarak değil tek bir cilt halinde yayımlandığına, söz konusu kararın da gelecek yılın başında Resmi Gazete’de yayınlanacağına işaret edildi.

Başkanlık Konseyi 5 Aralık’ta “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını onaylamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde “Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım’da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu” ifade edilmişti. Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması talep edilmişti.

Türkiye ile Libya’daki UMH arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.