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İdlib’e hava saldırısı: 10 ölü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 28 sivil yaralandı.

19:53 -
Haberler Dünya
İdlib’e hava saldırısı: 10 ölü

İdlib’in kuzeyindeki Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine akşam üzeri şiddetli hava saldırıları düzenlendi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlem evi de sosyal medya hesabında, “Lazkiye’deki Hımeymim üssünden havalanan beş Rus savaş uçağı İdlib’in Fua ve Keferya beldeleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine hava saldırıları düzenledi” bilgisini paylaştı. Sivil Savunma ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

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