İngiltere Başbakanı’ndan dans şov

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci sırasında beklediği desteği alamayan ve bu durumu bir kriz haline getiren isimlerden biri olan İngiltere Başbakanı Theresa May dün adeta bir dans gösterisi yaptı. Üst düzey isimlerin katıldığı The Henley Festival isimli etkinlikte yer alan May’in görevini bırakmadan önce oldukça keyifli olduğu gözlendi.

İstifa ederken gözyaşlarına boğulan May’in dün katıldığı etkinlikte neşeli olması dikkat çekti. İsveç’in kült müzik grubu ABBA’nın Dancing Queen ve Mamma Mia gibi şarkıları eşliğinde dans eden May büyük alkış topladı.

Theresa May, geçen yıl da Güney Afrika’daki ilkokul çocuklarıyla dans etmiş ve daha sonra da Muhafazakar Parti’nin bir etkinliğinde robot dansı yapmıştı.