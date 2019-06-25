İngiltere’de başbakan 1 ay sonra belli olacak

Geçtiğimiz ay istifa eden başbakan Theresa May’in ardından göreve gelecek başbakanın kim olacağı ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İngiltere’de Muhafazakar Parti, yeni başbakanın 23 Temmuz Salı günü açıklanacağını açıkladı.

Yeni başbakanın Boris Johnson mı yoksa Jeremy Hunt mı olacağının 160.000 civarında Muhafazakar Parti üyesinin oylaması sonrasında belirleneceği belirtildi. Yetkililer posta yoluyla gerçekleşecek oylamanın 22 Temmuz’da sona ereceğini ve kazananın 23 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu.

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