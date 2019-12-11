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İsveçli gazeteci Nobel madalyasını iade ediyor!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıkladı.

00:33 -
Haberler Dünya
İsveçli gazeteci Nobel madalyasını iade ediyor!

Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç’in başkenti Stockholm’de protesto edildi.

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Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı.

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BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler nedeniyle ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, “İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk.” ifadesini kullandı.

FOTO: AA – İsveçli gazeteci Christina Doctare.

Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare, “27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke’ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim.” dedi. AA

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