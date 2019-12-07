Libya’yla anlaşma sonrası Akdeniz’de yeni hamle

Türkiye’nin Kahire eski Büyükelçisi ve AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız konuyla ilgili yaptı açıklamada, ”Mısır, GKRY ve Yunanistan ile yaptığı anlaşmadan feragat edip bizimle anlaşma yapsa, en az 10 bin kilometrekare kazançlı çıkar. Mısır kıyı bakımından belirleyici bir ülke, üzerinde durmak lazım” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi veren Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ise, ”Libya ile yaptığımız anlaşma, Lübnan, İsrail ve Mısır'ı, GKRY ile yaptığı anlaşmaları gözden geçirmeye sevk edebilir. Mısır ve Lübnan, Türkiye’nin tezlerini benimsemiş olsa, daha fazla deniz alanı kazanabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da yaptığı değerlendirmede, ”Bölgede GKRY dışında bütün ülkelerle deniz yetki sınırı için müzakereye hazırız. Geçmişte Mısır, İsrail ve Lübnan ile görüşmelerimiz oldu, gelecekte de devam edebilir. Mısır ve İsrail'de Büyükelçimizin olmaması orada birtakım temasların yapılmadığı anlamına da gelmez'' diye konuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ”Mısır ile diyalog yollarının aranması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirip, KKTC'nin münhasır ekonomik bölge haklarının GKRY tarafından gasp edilmesini de önleyecektir” dedi.

‘MISIR’IN DESTEĞİ FARKLI OLABİLİRDİ’

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ”Mısır'da Büyükelçimiz olsa ve iyi ilişkiler geliştirsek, Mısır’ın Doğu Akdeniz'de bizim tezlerimize desteği farklı olabilirdi” yorumunu yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da, ”Mısır ile niye diplomatik ilişki kurmak ve tamir etmek için bir gayret içinde değiliz?” diye sordu.