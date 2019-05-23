Son dakika… 102 yaşında kadın 92 yaşındaki oda komşusunu öldürdü

Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne’da bulunan yaşlı bakımevinde çalışan bir bakıcı, geçen cumartesi gece yarısı 92 yaşındaki maktulü yüzünden ciddi şekilde yaralanmış halde buldu. İlk incelemenin ardından kadının öldüğü tespit edildi.

Otopsi raporu, talihsiz kadının “boğulma ve yüzüne aldığı darbeler” nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Fransız AFP haber ajansı, savcıya dayandırdığı haberinde, 102 yaşındaki kadının “çok telaşlı ve şaşkın bir halde olduğu ve bakıcılardan birine ‘bir kişiyi öldürdüğünü’ söylediği” bilgisine yer verdi.

Şüphelinin cinayet sırasında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını belirlemek için psikiyatri testlerine tabi tutulduğu belirtildi.