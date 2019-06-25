Son dakika: AKP’li üst düzey isimlerden Reuters’a flaş açıklamalar

Reuters’a değerlendirmelerde bulunan AKP’le üst düzey yetkililer, bazı önemli büyükşehirlerin kaybedildiği 31 Mart’taki yerel seçimlere 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul’un da eklenmesinin ardından bir muhasebe yapılması, “2002 ruhuna” geri dönülmesinin yanında hem kabine hem de parti yönetiminde köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

Mart sonundaki seçimde 13 bin fark varken tekrarlanan İstanbul seçiminde yaklaşık 800 bin fark ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı kazanmasının “yıkıcı sonuçları” olacağını kaydeden AKP’ye yakın bir kaynak, “Aslında sonuçlar AK Parti’nin 2002’deki ilkelerine dönmesinin gereğini ortaya koyuyor. Seçimde ekonominin ağır bedeli oldu. Mart seçimlerinde büyük şehirleri ve önemli merkezleri kaybetmiştik Ankara ve Antalya gibi, şimdi İstanbul eklendi. Elbette bu gidiş parti açısından büyük sıkıntı. AK Partiyi destekleyen taban ekonomiden gördüğü zararı zaten sandığa yansıtmıştı, şimdi daha net gösterdi” dedi.

Aynı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta ekonomi en büyük belirleyici. Ama son haftada Kürtlerle ilgili yapılan açıklamalar, Öcalan’ın mektubu, HDP’ye yönelik değerlendirmeler hem bizi destekleyen milliyetçileri hem MHP’lileri hem ortada kalan muhafazakarları hem de bizim tabanımızda tepki gördü. Hatalarımızın ve ekonominin geldiği durumun faturası oldu aslında.”

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ KAÇINILMAZ AMA…

Partili yetkililer, gelinen hasarı onarmak için değişimin artık kaçınılmaz olduğunu söylerken, AKP’ye yakın aynı yetkili, “Bundan sonra kabine ve parti yönetiminde değişiklik olabilir. Elbette buna son kararı verecek kişi Erdoğan’dır ama mevcut durumla gidilmez” dedi.

Parti kaynakları, şimdi olmasa bile muhalefet partilerinin erken seçim için bir süre sonra çağrıda bulunacağına vurgu yaparak, AKP’nin üzerindeki baskının artacağını, ekonomi, diploması, AB, ABD ve Rusya ile ilişkiler, Kürt politikası başta olmak üzere partinin kuruluşundaki çizgiye dönülmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Öte yandan, seçimden sonra Erdoğan ve Bahçeli ittifakın devam edeceği yönünde açıklamalar yaptı.

Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak ve seçim sonucunun tartışılacağı MYK toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulunan AKP genel merkezden bir yetkili, “İstanbul seçim sonuçlarında problem tamamen kendi davranış biçimimizden. Devleti yönetebilen ama milletin de kendisi olduğumuz bir politikaya dönmemiz gerekiyor” dedi.

“Seçimde ekonomi ile ilgili gelinen durum, makro verilerin ortaya koyduğu sonuçlar ağır oldu. Son iki haftada neyi eksik yaptığımızı ya da neleri hatalı yaptığımızı konuşmamız gerekiyor” diyen yetkili, “Son iki haftaya fazla hata sığdı. Öcalan ve Kürt politikasında yapılan yanlışların bedeli oldu. Birden bire en baştan beri eleştirdiğimiz unsurlarla berabermiş, onlarla işbirliği yapıyormuşuz gibi bir tablo çıktı. Bunun da sonucu ağır oldu” dedi.

MESAJIN ALINDIĞI GÖSTERİLMELİ

Aynı yetkili, seçim sonucuna dair mesajın alındığını gösteren adımlar atılması gerektiğini, kabinede değişiklik ve parti yönetiminde yenilenmenin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yetkili, “Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacaktır… Bir erken seçim olmaz diye düşünüyorum ama seçimin ağır sonuçlarının üstüne yeni adımlar atıp, toparlanmamız şart” dedi.

Erdoğan’ın seçilmesinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesindeki bu ilk kabine geçen yıl Temmuz ayında görevine başlamıştı.

AKP’li üst düzey bir yetkili de, seçim sürecinde büyük hatalar yaptıklarını belirterek, “Son haftadaki Öcalan mektubu süreci, farkı bu noktaya getirdi. Anlaşılıyor ki MHP’liler bize oy vermemiş. Cumhurbaşkanı’nın süreci buraya getiren ve seçim tekrarını isteyenleri gözden geçireceğini düşünüyorum” dedi ve olağanüstü kongre ve kabine revizyonunun muhtemel olduğunu vurguladı.

BABACAN’IN YENİ PARTİSİ YOLDA

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteklediği Babacan’ın parti çalışmaları ise halen devam ediyor.

İstanbul seçimlerinin ardından parti kurmak için ortamın daha uygun olduğunu söyleyen parti çalışmaları hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Muhtemelen bu yıl bitmeden bir parti oluşumu şekil almış olacak. AK Parti içinden de destekleyenler var. Gül ön planda olmayacak ama parti çalışmalarına destek veriyor” dedi.

“Topluma umut vaat ederek yeni bir başlangıç sunabilir” diyen aynı yetkili, “İstanbul seçiminin sonuçları bu parti çalışmalarına bir alan yarattı. Bu aşamadan sonra daha rahat bir çalışma olanağı bulur. Babacan parti çalışmalarına (eski Başbakan Ahmet) Davutoğlu ile birlikte yürütmeyecek. Tamamen ayrı iki oluşum olarak yollarına devam etmesi öngörülüyor” dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da “Babacan ve Gül sonbaharda çok büyük ihtimalle partiyi kuracak. Davutoğlu ile ayrı hareket edecekler. Babacan halen parti kurucuları ve partinin temel misyonu üzerinde bir ekiple çalışıyor. Farklı toplum temsilcileri ve alanlardan destek alıyor. Aslında AK Parti’nin ilk kuruluş ilkelerini de baz alan ama günün şartlarına da uygun yeni politika önerileri partinin temel taşlarından olacak. Partiye AK Partililerden de destek var ama bazı önemli sürpriz destekler görülecek gibi” diye konuştu

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