Son dakika… Baş döndüren kurtarma operasyonu

Dağ yürüyüşünün çok yaygın olduğu Arizona’nın Phoenix kentinde 74 yaşındaki bir kadın dün gece yaralandı. İlk yardım ekiplerine haber veren kadını kurtarmak için dağlık bölgeye bir helikopter gönderildi.

Phoenix İtfaiye Birimi’nin gönderdiği helikopter aşağı gönderilen özel sedyeye kadını bağladı, fakat yaşlı kadını bağladıktan sonra havalanırken hem aşırı rüzgar hem de sistemin gevşekliği dolayısıyla ip ve ipin ucundaki kadın adeta bir fırıldak gibi döndü.

Kısa sürede sosyal medyaya da düşen görüntüler sayesinde Phoenix İtfaiye Birimi bir anda fenomen oldu. İzleyenlerin başını döndüren kurtarma operasyonu sonrasında, “Kurtarmasalardı daha iyiydi” yorumları yapıldı. Yetkililer, 74 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Yetkililer, “Hastaneye getirilirken sürekli döndüğü için başı dönmüş ve midesi bulunmuş ama onun haricinde her şey yolunda” dedi.