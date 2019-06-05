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Son dakika… Baş döndüren kurtarma operasyonu

ABD'nin dağ yürüyüşleri için elverişli olan Arizona eyaletinde korku dolu anlar yaşandı... Yaralı bir dağcıyı kurtarmak isteyen helikopter aşırı rüzgarı hesaba katmayınca kurtarmak istedikleri kadını az kalsın öldürecekti. Aşırı rüzgar sebebiyle bir fırıldak gibi dönen kadın hastaneye sağ salim ulaştı.

Sozcu.com.tr
13:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Baş döndüren kurtarma operasyonu

Dağ yürüyüşünün çok yaygın olduğu Arizona’nın Phoenix kentinde 74 yaşındaki bir kadın dün gece yaralandı. İlk yardım ekiplerine haber veren kadını kurtarmak için dağlık bölgeye bir helikopter gönderildi.

Phoenix İtfaiye Birimi’nin gönderdiği helikopter aşağı gönderilen özel sedyeye kadını bağladı, fakat yaşlı kadını bağladıktan sonra havalanırken hem aşırı rüzgar hem de sistemin gevşekliği dolayısıyla ip ve ipin ucundaki kadın adeta bir fırıldak gibi döndü.

Kısa sürede sosyal medyaya da düşen görüntüler sayesinde Phoenix İtfaiye Birimi bir anda fenomen oldu. İzleyenlerin başını döndüren kurtarma operasyonu sonrasında, “Kurtarmasalardı daha iyiydi” yorumları yapıldı. Yetkililer, 74 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Yetkililer, “Hastaneye getirilirken sürekli döndüğü için başı dönmüş ve midesi bulunmuş ama onun haricinde her şey yolunda” dedi.

Son güncelleme: android-time 13:03 05.06.2019
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