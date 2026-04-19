Astrolojide malefikler (zararlılar, kötücüller) olarak nitelendirilen Satürn ve Mars’ın kavuşumları yaklaşık iki yılda bir Zodyak burçlarından birinde gerçekleşir. Astrologlar, bu kavuşumların gerçekleştiği tarih civarında sert ve şiddetli olayların patlak vermesi riskinden bahsederler. Bu kavuşum hangi burçta gerçekleşecek ise, o burcun temsil ettiği konularda ve bu burçla ilişkilendirilen ülkelerde ve şehirlerde sorunlar yaşanması muhtemeldir.

BU TARİH CİVARINA DİKKAT!

20 Nisan tarihinde Mars ve Satürn 7 derece Koç burcunda kavuşacaklar. Aynı gün, Merkür de bu kavuşuma dahil olacak ve 21 Nisan’da devam edecek. Dolayısıyla üçlü kavuşum haline gelecek. Bu üç gezegen, Mars, Satürn ve Merkür bir arada olduğunda 19. yüzyıl müneccimi Sadullah El-Ankaravi’ye göre savaş işaretçisidir. Eserinde şöyle diyor: “Savaş ve çatışma işareti olan gezegenler Mars, Satürn ve Merkür’dür ve bunların arasında meydana gelen olumsuz açılardır. Yani düşman açılar ve kavuşumdur.” Merkür’ün Mars ve Satürn ile hizalanması hakkında Sadullah Efendi “savaşların ve isyanların çıkmasına, liderlerinin halk tarafından karalanmasına” sebep olur diyor.

NELER GETİREBİLİR?

Sadullah Efendi’nin Mecmuatü’l Ahkam eserinden yola çıkarak bu üçlünün kavuşumunu tek tek inceleyelim:

“Koç burcunda Satürn-Mars kavuşumu: Yedinci bölgede ve Doğu ülkelerinde kargaşa ve savaşlar çıkar, askerler bir araya gelir, yine aynı yerlerde kuraklık görülür ve milletlerden birinin durumunda gerileme olur. Kan hastalıklarının ortaya çıkmasına, yoksulluk olmasına, komutanların durumunun kötü olmasına, tarlalarda yangın çıkmasına, havanın karanlık, şimşekli ve gök gürültülü olmasına işarettir.”

“Koç burcunda Satürn-Merkür kavuşumu: Tüccarlar, devlet büyükleri ve kabine memurları işlerinde özensiz davranır, doğru olmayan satırlar/sözler yazarlar. Halkın ayaklanıp ihanet etmesine, piyasanın durgunlaşmasına, hastalıkların ortaya çıkmasına, gemilere afet vurmasına, şimşek, yıldırım ve gök gürültüleri olmasına, halk arasında iftiraların yaygınlaşmasına ve laf taşımacılığın çoğalmasına işaret eder.”

“Koç burcunda Mars-Merkür kavuşumu: Savaş aletleri imal edilmesine, insanların fitne ve kargaşaya yönelmelerine, tüccarların arasında düşmanlık görülmesine, halkın ayaklanmasına, davul ve zurna seslerinin duyulmasına, iftiralar atılmasına, dilenci ve düşkün kişilerin ortaya çıkmasına, kalp zarının iltihaplanıp şişmesi ve patlaması gibi hastalıkların çıkmasına işaret eder. Ayrıca şimşek ve gök gürültüleri olur.”

Bu kavuşumun etkilerini özetlersek:

Savaş ve kargaşa çıkabilir, ihanetler, fitne, dedikodu ve iftiralar artar

Devlet işlerinde özensizlik artabilir

Ticaret kötüleşebilir, piyasa durgunlaşabilir, yoksulluk artabilir

Kuraklık olur ve yangınlar çıkabilir

Kan ve kalp hastalıkları görülebilir

Kötü hava şartları görülebilir

TİCARET DAHA DA KÖTÜYE GİDEBİLİR

Bana göre Mars ve Satürn’ün Koç burcundaki kavuşumuna ilaveten Merkür’ün de işin içerisinde olması ve Neptün’ün de Koç burcunda bu gezegenlere yakın seyredecek olması, Koç burcu kapsamına giren ülkelerde ve haritasında özellikle Koç ve Terazi burcunda gezegenler bulunup bu kavuşumlardan etki alan ülkelerde ticari kötüleşme ve piyasa durgunluğu, kargaşa ve savaş atmosferi yaratacak gelişmelere işaret edebilir.

HANGİ ÜLKELER?

Üçlü kavuşumun gerçekleşeceği Koç burcu kapsamına giren ülkelerden bazıları şunlar: Azerbaycan, Irak, İsrail, Filistin, Lübnan, İran, Suriye, Almanya, Danimarka, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, Polonya. Koç burcu kapsamında yer alan şehirler şunlardır: Bergamo, Kayseri, Floransa, Judea (İsrail), Marsilya, Napoli, Utrecht (Hollanda), Verona, Birmingham (Birleşik Krallık), Leicester, Brunswick, Cracow, F, Marueilles, Nepal, Pauda, Saragossa. Mars-Satürn kavuşumunun Meridyen ile çakıştığı bölgeler İngiltere, Fransa, İspanya ve Batı Afrika olarak görülüyor. Bu bölgelerde sert ve şiddetli olaylar, askeri konularda hareketlenmeler ya da bazı iç karışıklıklar veya iç çatışmalar olasıdır. Ekonomik alanda da zorluklar artabilir.

BAŞKA ASTROLOGLAR NE DİYOR?

Merhum İngiliz astrolog Ed Tamblin, Mars ve Satürn kavuşumlarının nasıl gelişmeleri tetikleyebileceğiyle ilgili tahmin yürütürken, rönesans dönemi İngiliz astroloğu William Lilly ve geçtiğimiz yüzyılın öne çıkan isimlerinden Raphael tarafından belirtilen güneş tutulması dekanlarından istifade edilebileceği teorisini ortaya atmıştır. Bu teoriye dayanarak, 7 derece Koç burcunda gerçekleşecek kavuşum için Koç burcunun ilk dekanı hakkındaki yorumu kullanabiliriz:

“Orduların hareket haline geçmesine, savaş söylentilerinin çıkmasına, seferlerin sıklaşmasına, saldırılara, darplara, savaşlara, isyana ve ihtilaflara işaret eder.” (Lilly)

“Savaş, ayaklanmalar, ihtilaller ve anlaşmazlıklar, orduların hareketi, havanın aşırı kuruluğa meyilli olması.” (Raphael)

SAVAŞ BAŞKA YERLERE SIÇRAR MI?

Üçlü kavuşum, halihazırda devam eden ABD-İsrail-İran savaşı ve Rusya-Ukrayna savaşı dışında başka yerlerde de savaş atmosferi oluşturabileceğini düşündürmektedir. İran’a yönelik saldırılar ve İran’ın saldırıları açısından bakarsak, savaşı kızıştırabilecek bazı gelişmeler de hayli olası tabii ki. Daha evvelce bahsettiğimiz gibi, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gibi liderlerin haritaları ve kavuşumlardan etki aldığı gibi, İsrail, ABD ve İran astroloji haritaları da tetikleme almakta; gergin atmosferin devam edebileceğini hatta atmosferin daha da gerilebileceğini düşündürmektedir.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye astroloji haritasının etki almakta olması gibi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in astroloji haritası ve Yunanistan astroloji haritası da tetikleme almaktadır. Bu da Türkiye Yunanistan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran gelişmelere işaret etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haritası üçlü kavuşumdan destekleyici açılar alırken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in haritası gergin etkiler almaktadır.

TÜRKİYE

Türkiye astroloji haritasında Mars 7 derece Terazi burcunda bulunduğundan, 7 derece Koç burcunda yer alan üçlü kavuşum civarındaki günlerde astrolojik riskler açısından ülkemizin de temkinli olması ve güvenlik tedbirlerine ağırlık vermesi isabetli olacaktır. 20 Nisan’da gerçekleşecek Merkür, Mars, Satürn kavuşumu ve 21 Nisan’da gerçekleşecek Merkür, Mars kavuşumu askeri konular, sert söylemler, ateşli temalar, ateşleyici temalar, sert ve saldırgan olaylar açısından dikkat çekici gözüküyor. Dolayısıyla dış atmosferde, diğer ülkelerle ilgili alanda gelişen savaş atmosferi veya zorluklar, Türkiye’nin iç güvenlik temalarının daha vurgu kazanacağına ve önem kazanacağına işaret ediyor. Satürn’ün yükselen derecesine ve Mars’a, aynı zamanda transit Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Mars ve yükselen derecesine dik açıları 19 Nisan civarında da çok etkili, yani 16-20 Nisan arasındaki zaman dilimi hayli gergin geçecek gibi gözüküyor. 25 Nisan civarında da Mars transiti Türkiye astroloji haritasının Plüton derecesine etki edecek. Dolayısıyla gardını almak gereken, güvenliğe dikkat etmek gereken bir zaman dilimi. Bu meyanda Jüpiter’in koruyucu, kollayıcı transitleri devrede olacak. Bu yüzden tüm bu zorlukları aşmak için de bir taraftan destekleyici etkiler devrede olacak.

OKULLARDA SALDIRILAR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleşen saldırılar hepimizi çok üzdü. Bu saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı; yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, sert ve şiddetli olaylara ve saldırgan davranışlara sebep olabilecek bir astrolojik atmosferdeyiz. Bu kavuşumların etkileri, ay sonuna kadarki süreçte halen devrede olacak.

PROVOKASYONA DİKKAT!

Böylesi gergin dönemlerde provoke eden davranışlar artar. İnsanlar daha agresif ve öfkeli olur. En küçük bir hareket bile bir anda atmosferi gerebilir. Bunun gündelik hayatımıza yansımalarını gözlemlemek mümkündür. Ve tabii böylesi dönemleri tetiklemek isteyenler ve iç huzuru bozmak isteyenler için de bir fırsat ortaya çıkar. İşte bu açıdan çok dikkat etmek, provokasyona kapılmamak çok önemlidir. Kendi iç bütünlüğümüzü ve huzurumuzu korumanın en önemli yolu, bu türde kışkırtıcı davranışlara, sözlere, paylaşımlara karşı uyanık ve farkında olmaktır. Üçlü kavuşumun Ay tarafından tetikleneceği 22 Nisan ve 23 Nisan tarihleri de agresyona ve provokasyona yönelik girişimler açısından dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

ÖFKEYLE KALKAN ZARARLA OTURUR!

Bugünler de gelip geçecek. Mümkün olabildiğince sakin kalmamızda, acele hareketten ve gereksiz tepkilerden uzak kalmamızda fayda var. İletişim gezegeni Merkür’ün de Koç burcundan geçmekte olması ve zararlılar olarak nitelendirilen Mars ve Satürn’ü de tetiklemesi, aceleci sözlere, önyargılı davranışlara ve öfkeli söylemlere açık bir dönemde olduğumuzu göstermektedir. “Keskin sirke küpüne zarar” ve “Öfkeyle kalkan zararla oturur sözlerini hatırlamamızda fayda vardır.

ANARETİK DERECEDE BİR BAŞKA KAVUŞUM

24 Nisan’da Venüs, Uranüs 29 derece Boğa’da anaretik derecede kavuşuyorlar. Bu da nükleerle ilgili riskler, elektrikle ilgili, elektronikle ilgili konulardaki sıkıntılar ve santrallerle ilgili sorunlar gibi riskleri beraberinde getirebilir. Yani biraz huzuru bozan bir enerji akışı oluşabilir. Bu kavuşumun kesinleşeceği Cuma günü para piyasalarında da manipülatif ve beklenmedik bazı hareketlenmeler, sert iniş ve çıkışlar, türbülanslı piyasa koşulları yaşanması muhtemeldir. Spekülasyonlara dikkat etmekte fayda vardır.

İLİŞKİLER HAREKETLENİYOR!

24 Nisan tarihinde ilişkiler gezegeni Venüs İkizler burcuna geçiyor ve bu geçişle birlikte ilişkilerde iletişimin artacağı, hareketleneceği bir sürece giriyoruz. Önem verdiğimiz kişilerle konuşmalar yapmak açısından Cuma akşam saatlerini kullanabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

20 Nisan Pazartesi günü boyunca iletişim trafiğinin yoğun akacak. Güneş’in Boğa burcuna geçişi sabaha karşı 04:39’da oluyor. Dolayısıyla maddi güvencenin daha öne çıktığı bir zamana giriyoruz. Sabah saatlerinde, kendimizi daha etkin ifade etme şansı bulabiliriz. Ama üçlü kavuşumun aktif olacağı gün genelinde zorlu ve çatışmacı etkiler devrede olacak. Ticari işler alışverişler, anlaşmak ve uzlaşmak gereken işlerde sorunlar çıkabilir. Risk almaktan uzak durmamızda fayda var.

21 Nisan Salı günü üçlü kavuşumun sert ve agresif enerjisi yine aktif olacak. Çatışmalara, kavgalara, savaş atmosferini tetikleyecek gelişmelere açık olabiliriz. Sözlerimiz keskin ve vurucu olursa, iş ve gündelik ilişkilerimize zarar verebiliriz. Aceleci kararlardan kaçınmalıyız. Akşam saatlerinde ailevi konular, özel ilişkiler, sosyal ilişkiler, pek çok iş için gayet uygun bir zaman diliminde olacağız.

22 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde yanılgılara açığız, engellerle karşılaşabiliriz, zorlu bir zaman dilimindeyiz. Duygusal tepkiler, sert etkileşmeler, savunmacı tepkiler, kazalara, sakarlıklara açıklıklar ve uzlaşmazlıklar, anlaşmazlıklar devrede olabilir. Savunmacı bir zaman dilimi, ailemizin daha fazla güvencesini almamız açısından önemli.

23 Nisan Perşembe günü etkili olan uyumlu açılar ilişkilerde yeniliklere, değişikliklere, sanatsal projelerde, artistik projelerde yaratıcılık konularına dikkat çekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla taçlanan milli egemenliğimizin 106. yıl dönümünü ve dünya çocuklarının bayramını gururla kutlayacağız. Atatürk’ün geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, tüm dünyaya barış ve neşe getirmesini dilerim.

24 Nisan Cuma günü boyunca etkili olacak Venüs-Uranüs kavuşumu artistik ve sanatsal konularda yaratıcılığı artırabilir ama ilişkiler açısından biraz stresli, çünkü anaretik derecede gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili birtakım şeylerin sonlanması, sanatla, sanatçılarla ilgili birtakım şeylerin sonlandırılması gibi temaları devreye sokabilir. Öğle saatleri kendimizi daha olgun ve aklı başında bir şekilde ifade etme şansı veriyor. Akşam saatleri güç ve efor gerektiren işler, sportif aktiviteler, önemli konuşmalar için uygun.

25 Nisan Cumartesi günü yönetme becerimizi özgüvenli bir biçimde ortaya koymak isteyebiliriz. Amma velakin gün genelinde etkili olan Güneş-Plüton dik açısı, otorite figürleri arasındaki büyük güç çekişmelerini ifade ediyor. Sert, gergin etkiler, özellikle yönetici figürleri için zorlu zamanlara da işaret ediyor olabilir. Güç çekişmelerine açık bu zaman diliminde otorite figürleriyle bir araya gelmek için uygun bir zamanda değiliz.

26 Nisan Pazar günü orijinalliğin, marjinalliğin ve değişimin gezegeni Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Dolayısıyla yeni bir döngüye de başlamış oluyoruz. Teknolojinin, iletişim teknolojilerinin, seyahatlerle ilgili yenilenmelerin, yeni bilgilerin ya da her türlü kullandığımız iletişim araçları ile ilgili keşif ve icatların ve yeniliklerin çok yoğun bir şekilde devreye gireceği bir zaman dilimine adım atıyoruz. İlişkilerde uyum ve dengeyi yakalayabileceğimiz bir gündeyiz. Ama tutamayacağımız sözleri vermeyelim, yapamayacağımız işlere söz vermeyelim, boyumuzu aşan işlere kalkışmayalım.