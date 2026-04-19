Yedi hafta gol atamayan Gençlerbirliği, Galatasaray’a karşı 8. haftada gol bulunca sarı-kırmızılıların oyun sistemi bozuldu. Tedirginlik başladı. İkinci yarıda oyundan düşüyorlar.

Yalnız takım değil, özellikle Teknik Direktör Okan Buruk oyundan düşüyor. Oyuncu değişikliklerine nasıl karar veriyorlar, anlamak mümkün değil.

Hakem ve VAR olarak öyle enteresan şeyler oldu ki şaşmamak mümkün değil.

Maçın VAR’ı kim biliyor musunuz? Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 35 metreden penaltı veren hakemin VAR’ı. Yani onu VAR’a çağırmayan VAR hakemi. Bu hakem evvelsi gün Antalya-Konya maçını idare ediyor, uçağa biniyor geliyor ve bu maçta VAR oluyor. Bulunmaz Hint kumaşı. Bu adamı sezon başı MHK küme düşürüyor. Bu hakem mahkemeye gidiyor, sonra klasmanda kalıyor ve davayı geri çekiyor.

İcardi’nin bir pozisyonu var, net penaltı. İcardi topa hakim, Gençlerli futbolcu baldırını sokuyor, İcardi topa vuracakken kendi ayağına vurmasını sağlıyor yani engelleme yapıyor. Galatasaray ikinci yarı bir gol atıyor. Pozisyondan sonra 4 dakikada tartışıyorlar, VAR odasından hakemi çağırıyorlar, ofsayt veriyorlar pasif-aktiften, inanılır gibi değil. Bir de çizgi çekiyorlar, o da inanılır gibi değil.

Bir orta oyunu oynanıyor ve biz de bu orta oyununun figüranlarıyız. Şu da bir gerçek Galatasaray bu kadroya rağmen maalesef teknik adam tarafından doğru idare edilmiyor, ikinci yarı, 60’tan sonra oyundan düşüyorlar. Maçın sonuna doğru Galatasaray tamamen dağılmış durumda Gençlerbirliği’ne karşı durmaya çalışıyorlar. Maç resmen kör dövüşü.

Bence maça hakem değil ama VAR %100 damgasını vurmuş durumda. Ama bu VAR’a mutlak suretle önümüzdeki haftalarda da görev vereceklerdir. Ne yapmak istiyorlar anlamak mümkün değil. Ben biraz anlıyorum ama insanları aptal yerine koymayın. Çünkü anlamayanlar var, Allah muhafaza.