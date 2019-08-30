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Son dakika… Çavuşoğlu’ndan çok kritik Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temaslarda bulunduğu Norveç'te açıklamalarda bulundu. Suriye konusunda açıklama yapan Çavuşoğlu, "Ordumuz, siyasi çözüm bulunduğunda Suriye'den çıkacak fakat şimdilik Suriye rejimi siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

11:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu’ndan çok kritik Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunduğu Norveç’te açıklamalarda bulundu. İnsanlık dramının ve karmaşanın 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye konusunda konuşan Çavuşoğlu son gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, “Suriye’de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, “İdlib’deki saldırılar Avrupa’ya yeni göç dalgası başlatabilir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “Rusya, Suriye’de rejimin gözlem noktalarımıza saldırmayacağının garantisini verdi” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:40 30.08.2019
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