Son dakika: CHP’den CNN Türk’e soruşturma isteği

Bir süre önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ağzından çıkmayan sözleri varmış gibi haberleştiren, internet sitesinde “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” ifadelerinin bir yalan olduğunu belirten Özcan, CNN yönetimine gönderdiği mektubunda bu konuyu açıkladı.

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BELİRLİ BİR ÜCRET KARŞILIĞI İSİM HAKKI

Özcan, “Her ne kadar sizin şirketinizin ismini taşısa da CNN Türk, CNN isminin itibarından ve dünyada kabul görmüş, temel gazetecilik prensiplerinden oldukça uzaktır. Sizlerden CNN Türk hakkında soruşturma başlatmanızı talep ediyorum” diye yazdı. CNN Türk, ABD’deki CNN’in isim hakkını belirli bir ücret karşılığında kullanıyor ve bazı programları da kendi bünyesinde kullanıyor. Bunun dışında CNN Türk ayrı bir çizgide yayın yapabiliyor.

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“CNN’İN İTİBARINI SARSIYOR”

CHP’li Özcan’ın mektubu aynen şöyle;

“Sayın Yetkili,

İsmim Yurter Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisiyim. Türkiye'de sizin isim hakkınızı kullanarak yayın yapan ve kasıtlı yanlış haber yapmayı artık bir alışkanlık haline getiren CNN Türk ile ilgili sizinle irtibata geçmek istedim.

Her ne kadar şirketinizin ismini taşısa da CNN Türk, CNN isminin itibarından ve dünyada kabul görmüş, temel gazetecilik prensiplerinden oldukça uzaktadır. Dünyanın dört bir köşesinde, hayatları pahasına çalışarak, gerçekleri haber yapmaya çalışan gazetecileri göz önüne aldığımızda, CNN Türk'ün yaptığına gazetecilik demek ne yazık ki mümkün olamaz.

CNN Türk özellikle 31 Mart yerel seçimlerine yaklaştığımız son aylarda önemli haberleri atlamayı ve yalan haber yaparak dezanformasyona sebep olmayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Imamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş seçim çalışmalarında ciddi bir mücadele ortaya koymakta ve anketlerde önde gözükmektedir.

CNN Türk birkaç gün önce muhalif bir siyasetçinin demecini çarpıtmış ve hiç söylemediği halde Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanıldığı takdirde, çoğunlukla Kürt seçmenin tercih ettiği HDP tarafından yönetileceği yalanını haber yapmıştır. Bu yalan haberin amacı AKP hükümetinin ultra milliyetçi dilini desteklemektir. Bu CNN Türk'ün AKP hükümetinin borazanlığını ve propagandasını yapmak ve muhalefeti kötülemek amacıyla yaptığı ilk yalan haber değildir.

Washington bölgesinde 19 senedir yaşayan birisi olarak, gerçek gazeteciliğin geçmişte olduğu kadar gelecekte de dünyayı cesaret, etik değerler ve adanmışlık sayesinde değiştirebileceğini biliyorum. Sizlerden CNN Türk ile ilgili soruşturma başlatmanızı talep ediyorum. Soruşturmanız sırasında temel gazetecilik prensiplerinin çiğnendiği ve AKP rejimini desteklemek amacıyla yalan haberler yapıldığını görmeniz sonucunda, bu kanalın CNN adını kullanma hakkının elinden alınacağından eminim.”