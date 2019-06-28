Son dakika… G-20’den çarpıcı kare! Dünyanın gözünün içine baka baka!

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların

temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi.

Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Karşılamanın ardından Başbakan Abe ve aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de bulunduğu konuk heyet başkanları,G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLİRKEN…

Fotoğraf çekimi sırasında ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kameralar karşısındaki yakınlığı dikkat çekti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Riyad Yönetimi uluslararası kamuoyunun yoğun tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan son raporda da, cinayette Riyad yönetiminin sorumluluğuna dikkat çekilmişti.

Rapor Kaşıkçı’nın öldürülmesini, Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu bir yargısız infaz olarak tanımlarken, cinayetle bağlantılı olan kişilere başta Veliaht Prens bin Selman olmak üzere yaptırımlar talep etmişti.

ABD Senatosu da Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman’ı sorumlu tutan bir karara imza atmıştı.

Dünya kamuoyu, cinayetin soruşturulması ve sorumluluğu olduğu belirtilen üst düzey Suudi yetkililerin yargılanması için ABD Başkanı Trump’a çağrı yaparken, Washington Yönetimi’nin Suudi Arabistan’a sivil amaçlı nükleer teknoloji transferine onay verdiği de ortaya çıkmıştı.

Trump geçen ay ise Kongre'nin onayını almadan, Yemen'deki Şii Husi milislere karşı oluşturulan askeri ittifaka önderlik yapan Suudi Arabistan'a büyük çapta silah satışına onay vermişti.

ZİRVENİN PROGRAMI ŞÖYLE

Karşılamanın ardından liderler, ” Dijital Ekonomi” temalı özel etkinliğe katıldı. Bu etkinlikten sonra zirvenin ilk oturumu “Küresel Ekonomi,

Ticaret ve Yatırımlar” temasıyla düzenlenecek.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından “Yenilik” adlı oturuma da katılacaklar. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve

G20 Liderler Yemeği ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, “Kadının Güçlendirilmesi,” temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen

oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu “Eşitsizlikleri Gidermek – Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak” başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin “İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji” temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 30

bin kişi katılıyor.

Osaka'da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.