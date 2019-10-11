Son dakika… Okulda böyle olay görülmedi: Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı

Japonya, Mie Üniversitesi’nde 19 yaşındaki üniversite birinci sınıf öğrencisi Eimi Haga’yı konuşuyor… Lise son sınıfta ilgi duyduğu ninja tarihi ile ilgili bir ders alan Haga önceki gün bu ders ile ilgili sınava girdi. Bütün arkadaşlarının zorlandığı ve uzun uzun makaleler yazdığı sınavda Haga’nın boş kağıt vermesi herkesi şaşkına çevirdi. Ninja tarihini çok seven genç kadının neden böyle bir şey yaptığını anlayamayan akademisyenler ve arkadaşları gerçeği sonradan fark etti.

Sınav sonuçları açıklandığında Haga’nın ismi en yukarıda yer alıyordu. Sınıfın en iyi puanlarından biri alan 19 yaşındaki öğrencinin çok özel bir mürekkep kullanarak görünmez bir şekilde sınav kağıdını verdiği ortaya çıktı. Yani aslında Haga’nın boş verdiği kağıt üzerinde özel bir mürekkeple oldukça kapsamlı bir makale vardı.

“MAKALENİN TAMAMINI OKUMADIM”

Eski bir ninja tekniği olan görünmez mürekkebi eski tariflerden yaptığını söyleyen Haga, “Bu metodun ismi aburidashi. Mürekkebin soya fasülyesinden çıkan sıvının su ile karıştırılmasıyla elde edildiğini söyleyen Haga, “Igaryu Ninja Müzesi’nde bu tekniği görmüştüm. Mürekkep kuruduktan sonra kağıt ısıtılınca yazılar ortaya çıkıyor” dedi.

Haga, “Profesör sınavdaki sorusunu söylerken en yüksek puanı yaratıcılığa vereceğini söyledi. Ben de arkadaşlarımın sınav kağıtları arasından sıyrılmak için bu yolu tercih ettim. Saatlerce bu formülün üzerinde çalıştım. Daha sonra kalın kağıtlarda bu mürekkebin daha iyi sonuç verdiğini gördüm” dedi.

Sınavı değerlendiren Profesör Yuji Yamada, “Haga’nın bana verdiği kağıtta sadece, ‘Kağıdı ısıttıktan sonra okuyun’ ibaresi vardı. Onun haricinde boş bir kağıttı. Açıkçası daha önce bu tekniği okumuştum ama detaylarını bilmiyordum. Gerçekten de evde ocağın üzerinde kağıdı ısıtınca yazılar ortaya çıktı. Makalenin tamamını okumadım çünkü yazdıklarının bir kısmının görünmez olmasını istiyordum” dedi.

“RİSK NEDİR EFSANESİ”

Haga’nın sınav kağıdı akıllara, bir şehir efsanesini getirdi… İddiaya göre ABD’deki bir üniversitede bir profesör sınavda öğrencilerine tek bir soru sormuş. Öğrencilerine, “Risk nedir” diye soran profesöre bir öğrenci şaşırtan bir yanıt vermiş. Öğrenci profesörüne boş kağıt vererek, “Risk budur” demiş. İddiaya göre bu öğrenci sınavdan tam not aldı.