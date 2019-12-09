Son dakika… Putin Türkiye’nin dostu mu, düşmanı mı?

Afrika’nın petrol rezervleri açısından en zengin ülkesi Libya’da Türkiye ile Rusya farklı güçleri destekliyor. Ankara, Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) arkasında, Rusya ise Tobruk’ta konuşlu ve 4 Nisan’dan bu yana başkenti ele geçirmeye çalışan General Halife Hafter’in…

İç savaşın Mart 2011’den bu yana sürdüğü Suriye’de ise iki ülke ortak hareket ediyor gibi görünse de çıkış noktaları ve pozisyonları aslında taban tabana zıt… Ankara, başından beri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı savaşan örgütlere destek veriyor, Rusya ise Esad’ın ülkesine büyük oranda hakim olmasını sağlayan en büyük güç…

RUS BİRLİKLERİ HAFTER GÜÇLERİNE KATILDI

Libya’da son dönemde General Hafter Halife liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Rusya’nın askeri desteğiyle Trablus’u düşürmeye çalışıyor. ABD’nin iddiasına göre; Rus ordusuna bağlı birlikler ile paralı Rus milislerinden oluşan Wagner grubu, Hafter güçlerine sahada destek veriyor. Moskova ise bu iddiaları “söylenti” olarak reddediyor.

Fakat İtalya’da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Rusların Hafter birliklerine katılmasından bu yana Trablus taarruzunun güç kazandığını ve 10 günde savaşın başkentin yerleşim alanlarına yayıldığını söyledi.

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin son olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden bir açıklama geldi. UMH’ye bağlı güçler, Hafter’in Trablus’a girme planını başarısızlığa uğrattıklarını duyurdu. Son operasyon sırasında Hafter güçlerine ait bir uçak düşürüldüğü de açıklandı.

TÜRKİYE ASKERİ DESTEK SAĞLIYOR

Öte yandan, BM uzmanları tarafından geçen ay yayınlanan bir raporda, Türkiye’nin Serrac hükümetine zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına kadar çeşitli askeri teçhizatlar sağladığı belirtilmişti. Zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Haziran’da yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde silah ve askeri ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

KADDAFİ'DEN BERİ İSTİKRAR YOK Libya'da Arap Baharı olarak nitelendirilen gösteriler sonucu Muammer Kaddafi 2011'de koltuğundan olmuştu. O tarihten bu yana ülkede istikrar sağlanamıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Tobruk merkezli General Hafter Halife liderliğindeki güçlerin ise arkasında Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa bulunuyor.

Bu kapsamda haziran ve temmuz aylarında Libya’da General Halife Hafter güçleri ile Türkiye arasında ciddi bir kriz patlak vermişti. General Hafter cephesinden yapılan bir açıklamada, “Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığı duyurulmuş ve Libya karasularındaki Türk gemileri meşru hedef” ilan edilmişti.

Akabinde Hafter güçleri, altı Türk denizciyi alıkoymuş ve bu siviller kısa süre içinde Ankara’nın tehdit dozu yüksek girişimiyle özgürlüğüne kavuşmuştu. Türk vatandaşlarının serbest bırakılmasında Hafter destekçisi Rusya’nın arabuluculuğu olup olmadığı ise bilinmiyor.

DOĞU AKDENİZ’DE UMH İLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye son olarak UMH ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzaladı. UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ayın sonunda İstanbul’da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzaladı. UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye’den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya’dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

SURİYE’DE MUTABAKATLAR VAR AMA…

Suriye’de Rusya ile Türkiye arasındaki tutum farkı ise iki ülke arasında varılan mutabakatlara ilişkin oldukça belirgin… Ankara, Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı önce ABD, sonra Rusya ile yaptığı anlaşmalarla durdurdu.

Bu kapsamda Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG güçleri, Suriye’nin kuzeyinden iç kısımlara doğru çekildi. YPG’nin boşalttığı bazı noktalara ise Suriye ordusu yerleşti.

Fakat hem ABD hem de Rusya, PKK bağlantılı PYD/YPG ile temaslarını sürdürüyor. Moskova Yönetimi, YPG güçlerinin Suriye ordusuna katılmasına yönelik birçok çağrı yaptı. Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da benzer yönde çıkışları oldu.

Son olarak, Suriye’de Rus güçlerine komuta eden Korgeneral Aleksandr Çayko, YPG komutanlarından Mazlum Kobani ile bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşu Rudaw’ın iddiasına göre; YPG karargâhını ziyaret eden Çayko ile Kobani arasında bir mutabakata varıldı. Bu bağlamda, Barış Pınarı Harekâtı’nın güney sınırlarında kalan Ayn İssa, Tel Tamir ve Amuda’ya Rus güçleri yerleşecek.