Son dakika… Rumlardan skandal Türkiye hamlesi

Akdeniz’de sular ısınıyor… Yunanistan, İsrail ve Rum Kesimi’nin ısrarla karşı çıktığı Ankara’nın doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yunanistan ve İsrail ile birlikte Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan buna karşılık Türkiye’nin bölgedeki çalışmalarına tepki gösteren Kıbrıs Rum Kesimi’nin skandal bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

İLGİLİ HABER Avrupa'dan komşuya skandal bütçe: Türkiye'yi izlemek için 50 milyon Euro

Kıbrıs Rum Kesimi’nin dışişleri bakanlığından üst düzey bir yetkili, şirketlerin adını açıklamadı ancak Türk şirketi olmadıklarını belirtti. Türkiye Petrolleri’ne (TPAO) ait Fatih isimli gemi adanın batısı açıklarında hidrokarbon arama amacıyla sondaj yapıyor. TPAO’nun yeni sondaj gemisi Yavuz ise yakında adanın doğusu açıklarında hidrokarbon arayacak.

İLGİLİ HABER Kıbrıs Taşkent'e düşen cisim hakkında açıklama: Patlamaya sebep olan cisim Suriye füzesi çıktı

Kıbrıslı Rum yetkili, “TPAO ile işbirliği yapan şirketler aleyhine zaten hukuki işlem başlattık… Aynısını Yavuz için de yapmayı planlıyoruz” dedi. Güney Kıbrıs Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor.