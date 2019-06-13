Torpidoyla vuruldu iddiası! Şoke eden fotoğraflar

İran yakınlarında yaşanan olayda iki gemide bulunan toplam 44 mürettebat, Bahreyn’de konuşlu ABD Donanması’na ait 5. Filo tarafından kurtarıldı.

Kokuka Courageous adlı tankerin sahibi olan Japon şirketi BSM Ship Management, “Gemi hasar gördü. Geminin 21 mürettebatı tankeri terk etti. Bir mürettebat yaralandı fakat tedavisi devam ediyor. Kokuka Courageous'un batma riski şu an yok” dedi.

Tankerin kimyasal methanol maddesi taşıdığı gelen bilgiler arasında…

Altair adlı geminin sahibi Norveçli şirket Frontline ise İran medyasında yer alan ve tankerin battığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Altair’de üç patlamanın meydana geldiği ve akabinde gemide büyük bir yangın çıktığı ifade edildi.

30 MİLYON DOLARLIK PETROL NAFTASI TAŞIYORDU

Tayvan’a ait CPC Corp adlı petrol rafinerisi tarafından kiralanan dev geminin Birleşik Arap Emirlikleri’nden hareket ettiği ve 30 Haziran’da Kaohsiung’a ulaşmasının beklendiği belirtildi.

CPC’nin petro-kimya bölümü CEO’su Wu I-Fang, Reuters’a yaptığı açıklamada, geminin bir torpidoyla vurulduğundan şüphelenildiğini ifade etti.

Wu Fang, gemide 30 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 75 bin ton petrol naftası bulunduğunu açıkladı.

İRAN: ZAMANLAMA MANİDAR

İran yönetimi, gemilerde yaşanan patlamanın zamanlamasına dikkat çekti. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ile İran arasındaki krizi çözmek için bugün İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü.

Japon Başbakanı, dün Ortadoğu’da yaşanan gerilimin kazaen bir savaşa sebebiyet verebileceğini söylemişti.