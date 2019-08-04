Son dakika… Uçan kaykayla tarih yazdı: Bu bir rekor

Fransa’da Bastille Günü’nde düzenlenen askeri korteje uçan kaykayla katılarak dikkatleri üzerine çeken Fransız mucit Franky Zapata, geçtiğimiz haftalarda başarısız olduğu rekor denemesini gerçekleştirmek için bugün yeniden havalandı.

Manş Denizi’ni geçmeyi hedefleyen Zapata bugün Fransa’nın Sangatte sahillerinden havalandı. Yaklaşık 20 dakika sürmesi beklenen yolculuğun ortasında yakıt ikmali yapacak. Geçtiğimiz sefer gerçekleşen denemede Zapata, yakıt ikmali yapılacak bota doğru iniş yapamamış ve hayalleriyle birlikte suya gömülmüştü. Yetkililer Zapata’nın bu seferki yakıt ikmal gemisinin daha büyük olduğunu duyurdu.

Reuters’ın son dakika haberinde ise Zapata’nın bu sefer hedefine vardığı belirtildi. Fransız mucit böylelikle jet motorla çalışan uçan sistemi ile Fransa’dan İngiltere’ye ulaşmayı başardı ve böylelikle Manş Denizi’ni uçan kaykayla geçmeyi başardı.

Zapata, 42 litre keroseni yakıt olarak kullanan Flyboard adını verdiği uçan kaykay ile 35 kilometre yol almayı ve 15-20 metre yükseliğe çıkmayı planlıyordu.