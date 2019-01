Son dakika… Tahran’da kargo uçağı düştü

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir kargo uçağının düştüğü açıklandı. Fars haber ajansı, Boeing 707 model uçakta 9 kişinin bulunduğunu duyurdu. İranlı yetkililer uçağın Kırgızistan'a ait olduğunu duyururken, Kırgızlar uçağın İran'daki bir havayolu şirketine ait olduğunu öne sürdü. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 7 kişinin cansız bedeninin uçaktan çıkarıldığı açıklandı.

İran haftaya kötü bir haberle başladı… Ülkenin başkenti Tahran’daki Fath Havalimanı’nda bir kargo uçağı düştü. Yetkililer Boeing 707 tipi uçakta 9 kişinin olduğunu açıklarken henüz kazanın nedeni hakkında bir bilgi verilmedi. İran televizyonu, uçaktan 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



UÇAK İRAN’IN MI KIRGIZİSTAN’IN MI?

İran yerel basını, Tahran’ın batısında düşen uçağın Kırgızistan Hava Yolları’na ait olduğu açıklandı. Safadeşt bölgesine düşen uçağın olumsuz hava şartları yüzünden düşmüş olabileceği aktarıldı.

Öte yandan Kırgızistan’tan da olayla ilgili bir açıklama geldi. Kırgız yetkililer, düşen kargo uçağının İran’da bulunan Payam Hava Yolları’na ait olduğunu duyurdu.

İranlı üst düzey yetkililer, “Kazanın detaylarıyla ilgili olarak elimizde net bir bilgi yok” açıklamasını yaptı. Olayla ilgili inceleme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

