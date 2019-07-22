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Toronto uçağında panik anları: Motordan korkunç bir ses geldi

Dubai merkezli Emirates'in Toronto-Dubai seferini yapacak yolcu uçağının motorunda meydana gelen arıza nedeniyle uçak Toronto'ya geri döndü.

20:03 -
Haberler Dünya
Toronto uçağında panik anları: Motordan korkunç bir ses geldi

Edinilen bilgiye göre; Toronto’dan kalkış yapan uçağın kısa bir süre sonra motorunda bir arıza meydana geldi. Uçak bunun üzerine Toronto’ya geri dönüş kararı aldı. Uçağın yolcularından biri inişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada; ‘Havadayken motordan korkunç bir ses çıktı ve hepimiz çok korktuk. Pilot geri döneceğimizi anons etti” dedi.

Uçağın Toronto’ya geri dönüşünün ardından seferden çekilerek bakıma alındığı, Dubai seferi için başka bir uçağın tahsis edildiği bildirildi.

Sefer 3 saatlik gecikmeye uğradı.

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